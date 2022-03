BOSS وHUGO تطرحان مبادرة مياه أقل لموسم ربيع وصيف 2022

منذ مواسم عديدة، سلّطت علامتا BOSS وHUGO الضوء على أهمية تصميم قطع راقية ومبتكرة لا بل أيضاً متوافقة مع هدف العلامتين في المساهمة في حماية الكوكب للأجيال القادمة. في إطار رحلة العلامتين المتواصلة نحو مستقبل أكثر استدامةً، تطرح علامتا BOSS وHUGO مبادراتهما "مياه أقل" لموسم ربيع وصيف 2022.

تحتضن هذه المجموعة أكثر من 40 تصميماً متعدد الاستخدامات بدءاً من ملابس كاجوال وصولاً إلى ملابس رسمية، وقد صُنِعَت هذه القطع باستخدام ألياف تتطلّب استهلاك كمياتٍ أقلّ من المياه أثناء الزراعة أو عملية الإنتاج.

كما أنّها مصبوغة بأصباغ أكثر استدامةً مع التركيز على التقليل من استهلاك المياه. وبحلول 2025، من المتوقّع أن تساهم 30% من المنتجات في الحفاظ على المياه من خلال العملية الرطبة المسؤولة التي يقع الاختيار عليها. والمقصود بالحفاظ على المياه في منتجات BOSS وHUGO، عمليات صباغة/دبغ/غسل/معالجة مع تخفيض استهلاك المياه بنسبة لا تقلّ عن 30%.

فبدءاً من التعاون مع مبادرات على غرار Recot2 وSeaCellTM، وصولاً إلى إبرام شراكات مع TENCELTM Lyocell من شركة Lenzing AG - حيث تُصنَع الألياف ضمن عملية إنتاج مغلقة الحلقة بما يتيح استرجاع أكثر 90% من المذيبات، تؤكّد العلامتان التزامهما باستراتيجيتهما المستدامة.

والملفتُ هو أنّ الكتّان يطغى على تصاميم عديدة من مجموعة BOSS وHUGO لموسم ربيع وصيف 2022. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الكتّان نبتة صلبة لا تحتاج إلى ريّ اصطناعي، وتتطلّب زراعتها كميةً أقلّ من الأسمدة والمبيدات. تُصنع قطع أخرى جزئياً من مادة SeaCellTM، وهي ألياف رائدة يتمّ إنتاجها من طحالب البحر والخشب الخام المستدام. وبفضل دائرة مغلقة للمذيبات، يُعاد تدوير كافة السوائل والمياه ويُعاد استخدامها في عملية الإنتاج هذه الحائزة على براءة اختراع.

ولا يقتصر ذلك على الألياف المُستخدمة لابتكار تصاميم مختلفة عن باقي مجموعة RESPONSIBLE، لا بل يشمل أيضاً عمليات صباغة تتطلّب كمياتٍ أقل من المياه. فأصباغ ®AVITERA مثلاً، تستهلك كمية مياه وطاقة أقل بنسبة 30% من أساليب الصباغة التقليدية. علاوةً على ذلك، تملك منشآت الإنتاج المختارة كلّها نظاماً عالي الجودة لإعادة تدوير المياه.

واستكمالاً لرؤية عملية التجديد الشاملة للعلامة، وحملتَي Be Your Own BOSS وHow Do You HUGO اللتين صدرتا في مطلع العام 2022، وتماشياً مع استراتيجية النمو الجريئة "CLAIM 5"، تؤكّد العلامتان أنّ الإنسان الذي يكون سيداً لنفسه يتخذ قراراتٍ مدروسةً ويراعي دوماً احترام البيئة.

وقد بثّت علامتا BOSS وHUGO الطاقة في عملائهما الأصغر سنّاً عن طريق توفير وسائل مبتكرة وتفاعلية للتواصل عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي. إلى جانب طرح تصاميم "مياه أقل"، سوف تشارك العلامتان متابعيهما محتوى تعليمياً على تطبيقَي إنستجرام وتيك توك لتشجيع الدعم المتواصل لمواضيع الاستدامة.



المصدر: theqode