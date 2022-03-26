علامة هاستنس تطلق سرير دريمر الجديد احتفاءً بالذكرى السنوية الـ 170 لتأسيسها

كشفت هاستنس عن إطلاق سرير دريمر، من إبداع مصمم الديكورات الداخلية الشهير فيريس رافولي، في يوم 22 مارس 2022 بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 170 لتأسيس الشركة، في خطوةٍ ترسم بداية فصلٍ جديد للعلامة التي تخاطب الأشخاص الطموحين ممّن يرفضون التسليم بالواقع ويدفعهم الشغف لمواصلة السعي خلف أحلامهم.

ويشكّل سرير دريمر علامةً فارقة في تاريخ هاستنس، حيث يجسّد الأحلام والإنجازات وقيم التميز والإتقان الخاصة بالعلامة على مدى ستة أجيال.

ويُعدّ السرير الجديد ثمرة التعاون المستمر بين العلامة وفيريس رافولي، وتبرز العناية الفائقة بجميع التفاصيل في السرير واللوح الخلفي لسرير دريمر الذي يوفر أعلى درجات الأناقة.

وتمت صناعة السرير يدوياً بدقّة متناهية على يد أمهر حرفيي هاستنس في مدينة شوبنغ السويدية، كما تم تنجيده بشكل جميل باستخدام قماش منسوج وفريد من نوعه صممه فيريس رافولي بإلهام من شعار الحصان الشهير الذي يميّز العلامة.

ويتميز سرير دريمر باستخدام نفس نوع القماش الموجود في جراند فيفيدس، أحد أكثر الأسرّة حرفيةً وتميّزاً في العالم، ويأتي بأربعة ألوان هي الأزرق الكلاسيكي والرمادي والبني والأسود الداكن.

ويتم تنسيق الخطوط الأفقية والعمودية لتشكّل مربعات متناظرة، وتتطلب تلك العملية دقةً كبيرة من قبل فريق العلامة الاحترافي. ويحمل اللوح السفلي للسرير عبارةً تحفيزية "دريمر، ذا داي از يورز"، وتم حفر كلمة دريمر على لوحة نحاسية ومطلية بالفضة على قاعدة السرير، إلى جانب شعارات هاستنس وفيريس رافولي.

بينما يبرز اللوح الخلفي لسرير دريمر كعملٍ فنيٍ يضيف لمسةً جمالية على أي غرفة نوم، وتأتي الألواح المخملية والجانبية بنفس ألوان السرير، وتتميز ببطانة سميكة تمنح راحة استثنائية وتتألق بخطوط مميزة تتكامل مع التصميم الفاخر للوح.

وتم تصميم الأرجل الخشبية المطلية خصيصاً لسرير دريمر وتتوفر باللونين الأسود والأزرق.

وتتمحور فلسفة هاستنس حول قدرة تجارب النوم الفعّالة والمريحة على تغيير حياة الناس نحو الأفضل وتأثيرها على إمكانية تحقيق أحلامهم، لذا تستخدم أجود أنواع الصوف والقطن والكتان وأخشاب الصنوبر السويدي الفاخر وشعر ذيل الحصان بدقةٍ وحرفية عالية، لتوفر إحساساً بالخفة وتمنح نوماً هانئاً في آنٍ واحد.

ويتميز سرير دريمر واللوح الخلفي بأعلى درجات الجودة والتميز في التصميم، تكريماً للسيد بير أدولف جانسون، الشخص الطموح الذي أسس شركة هاستنس، وفي إشارةٍ إلى مواصلة الأجيال الستة من الطموحين بعده بترسيخ مكانة هاستنس الرائدة على مستوى العالم.

وتتوفر تقنية الواقع المعزز للأشخاص الراغبين بالاطلاع على سرير دريمر بصورةٍ رقمية أينما ومتى اختاروا القيام بذلك.

ومن المقرر إطلاق الحملة الخاصة بسرير دريمر خلال الأسابيع المقبلة، التي ستكشف مزيداً من التفاصيل.

ميزات سرير دريمر

• المصمم: فيريس رافولي

• القماش: قماش مزين بمونوجرام يحمل علامة هاستنس

• الألوان: الأزرق الكلاسيكي والرمادي والبني والأسود الداكن.

• القوائم: قوائم خشبية مطلية خصيصاً لسرير دريمر. متوفّرة باللون الأسود (مع الرمادي أو البني أو الأسود الداكن) والأزرق (مع الأزرق الكلاسيكي).

• المقاسات: متوفر بأحجام قياسية تبدأ من 90 × 200 سم أو بقياسات مصممة حسب الطلب بطول وعرض يصل إلى 400 × 400 سم.

• البطانة: رقيقة، متوسطة السماكة، سميكة، سميكة جداً، درجات متفاوتة من السماكة.

• السعر: تبدأ الأسعار من 28´390 يورو / 35´790 دولار أمريكي.

• متوفر في متاجر هاستنس وشركائها حول العالم اعتباراً من 22 مارس 2022.

ميزات اللوح الخلفي لسرير دريمر

• المصمم: فيريس رافولي

• الألوان: الأزرق الكلاسيكي والرمادي والبني والأسود الداكن.

• القياسات: ارتفاع 145 سم، عمق 32 سم، عمق اللوح السفلي 55 سم>

• يظهر خشب البلوط المطلي باللون الأسود على الجانب السفلي من اللوح الخلفي لضمان وجود اتصال سلس مع السرير.

• المواد المستعملة في الغطاء: المخمل

• المواد المستعملة في البطانة: 65% قطن، 35 صوف.

• السعر: تبدأ الأسعار من 21’985 يورو / 27´695 دولار أمريكي

• متوفر في متاجر هاستنس وشركائها حول العالم اعتباراً من 22 مارس 2022.

المصدر: tohpr