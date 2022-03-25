ليم تطلق تشكيلتها الحصرية من الأزياء لشهر رمضان المبارك 2022

أطلقت ليم، العلامة السعودية المتخصّصة في الأزياء العصرية، تشكيلتها الحصرية لشهر رمضان المبارك 2022 خلال شهر مارس في جميع متاجرها في السعودية والإمارات والبحرين، وعلى تطبيقها الإلكتروني المتوفّر حصرياً في السعودية.

وتواصل ليم، في تشكيلتها للشهر الكريم، بتقديم تصاميم مبتكرة ومتنوعة من الأزياء المحتشمة التي يغلب عليها الطابع الشرقي التقليدي والقصّات العصرية.

تتميز تشكيلة ليم الجديدة باستخدام الأقمشة المنسوجة والتصاميم الفضفاضة والتفاصيل الجذابة والقصات العصرية.

وتبرز ضمن قطع التشكيلة مجموعة من القفطانات الجذابة والمستوحاة من التقويم القمري لشهر رمضان، حيث تعكس هذه التصاميم الدورة الكاملة للقمر من الهلال إلى الهلال خلال الثلث الأول والثاني والثالث لشهر رمضان وما يمثله كل منهم من قيم الرحمة والمغفرة والتسامح.

كما تضم التشكيلة مجموعة من القفطانات المزينة بالطبعات الفنية التي تحمل توقيع الفنان المقيم في السعودية شاكر كاشغري والذي يبدع في رسوماتٍ حيوية باستخدام الخط العربي على تصميمين من القفطانات المصنوعة من قماش الجيرسي، حيث تنسجم رسومات الفنان الفريدة بتناغمٍ تام مع تصاميم القطع وتضفي عليها المزيد من الجاذبية.

تحرص ليم على تقديم تشكيلة من القفطانات المتنوعة التي تحمل طابع الشهر الفضيل، وتستخدم فيها الأقمشة المريحة والناعمة وخفيفة الوزن، بما فيها أقمشة الجيرسي وألياف الخيزران وقطن البوبلين والشيفون والساتان، المزينة بتفاصيلٍ دقيقة وجذابة باستخدام تطريزات الكروشيه وإكسسوارات المرايا وأحجار العقيق والقطع المعدنية وأشرطة الدانتيل وتصميم الثنيات المميز الذي يضفي لمسة استثنائية على القطع المناسبة للأنشطة الصباحية والمسائية.

كما تقدّم العلامة تصميم البشت العربي، اللباس التقليدي الشهير للرجال في المنطقة العربية، بلمسة أنثوية تظهر في قفطانات الحرير الفضفاضة بألوان الأبيض والبني الفاتح والمطرزة باللون الذهبي.

يشهد هذا الموسم أيضاً عودة تشكيلة "أنا وأمي" الشهيرة للاحتفاء بالرابط القوي بين الأم وابنتها، حيث تتميز التصاميم المطابقة بطبعاتٍ حصرية وتطريزات حيوية زاهية وتفاصيل فريدة، مثل الحقيبة المزينة برسومات الديناصور، لتضفي طابعاً من المرح على التشكيلة.

كما تتميز تشكيلة الموسم بالتداخل المميز بين التصاميم الجريئة والألوان الغنية، بما فيها الوردي والأرجواني الفاتح والأصفر والوردي الساطع والبيج والأزرق الفاتح والألوان الكلاسيكية المحايدة.

وتتضمن التشكيلة العديد من القطع العصرية الأنيقة بتدرجات متفاوتة ونقشات التاي داي لتناسب مختلف الإطلالات والأوقات.

انطلقت ليم منذ أربع سنوات وحققت شعبية لافتة بين عاشقات الموضة المحتشمة حول العالم، وتواصل اليوم تعزيز حضورها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط من خلال سبعة متاجر مع تطبيقٍ جديد لعملائها في السعودية.

تتوفر تشكيلة رمضان المبارك 2022 في جميع متاجر ليم في السعودية والإمارات والبحرين وعلى تطبيق العلامة الإلكتروني اعتباراً من 9 مارس 2022.

المصدر: atteline