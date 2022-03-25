الدورة الربيعية ’للشرق الأوسط للساعات والمجوهرات‘ تنطلق في مركز إكسبو الشارقة

تنطلق غداً الأربعاء فعاليات النسخة الـ 49 من "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات"، الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال

الفترة 23-27 مارس الجاري، وسط مشاركة أكثر 300 شركة عالمية ومحلية متخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية، إلى جانب نخبة من أشهر العلامات التجارية العالمية المتخصصة في مجال الذهب والمجوهرات.

ويستضيف المعرض في دورته الربيعية هذا العام أجنحة وطنية لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات، وفي مقدمتها إيطاليا والهند اللذان يشاركان بأكثر من 100 عارض، إلى جانب شركات رائدة وعلامات تجارية شهيرة من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، والصين، واليابان، والمملكة العربية السعودية، وباكستان، وبولندا، وسنغافورة، وتايلاند، وتركيا، والبحرين، وكولومبيا، والكويت، ولبنان، وليتوانيا، واليمن، بالإضافة إلى عشرات الشركات الإماراتية.

نسخة متميزة

ويزداد الحدث تألقا مع مشاركة النجمة اللبنانية نجوى كرم، التي ستحل ضيفة شرف على معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، حيث ستلتقي جمهورها ومعجبيها في مساء اليوم الأول لانطلاق الحدث، كما سيكون جمهور المعرض على موعد للقاء سفير الألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، إلى جانب نخبة من مشاهير التواصل الاجتماعي، للاطلاع على ما يقدمه الحدث هذا العام من عرض مبهر لأحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والذهب والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات الفاخرة.

عالم من الإبهار المتلألئ

وسيحظى زوار المعرض إلى جانب متعتهم برحلة مميزة مع المجوهرات الساحرة والعروض الحصرية في عالم من الإبهار المتلألئ، بفرصة الفوز بباقة وفيرة من الجوائز الثمينة، حيث سيتم السحب في اليوم الأخير على مجموعة من الجواهر والألماس، إلى جانب المشاركة بالسحوبات على الجائزة المالية الكبرى التي تبلغ قيمتها 100 ألف درهم، بالإضافة إلى التمتع بالعروض الحصرية والتخفيضات التي ستطلقها الشركات العارضة.

ويفتح المعرض أبوابه للزوار أيام الأربعاء والخميس والسبت والأحد من الساعة 2 ظهراً حتى 10 مساء، ويوم الجمعة من 3 ظهراً حتى 10 مساء، مع توفر مساحات كبيرة لمواقف السيارات سواء مقابل المركز أو في المبنى الملاصق له مجانا للزوار.

المصدر: misbar