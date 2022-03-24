عزّزي خزانة ملابسك الرياضية بأحدث تشكلية للملابس الرياضية من L’Couture

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تلك التشكيلة الملونة ذات التصميمات المرحة تعكس روح الانطلاق والحرية على إطلالتك، فهي تشكيلة عملية وعصرية تمنحك لمسةً من الحياة المتحررة المليئة بالحركة والنشاط وتبعث طيفاً من الألوان الزاهية على حياتك.
نقدم لكِ ضمن هذه التشكيلة المدهشة حمالة الصدر المناسبة لجميع الظروف والسروال الضيّق ذي التصميم المميّز، حيث يشكلا معاً مزيجاً أنيقاً وأنثوياً في مجموعة متنوعة من الألوان الرائعة.
تألقي باللون الوردي الزاهي ولون الأخضر البحري أو اشعري باتحادك مع الأم الأرض مع الرمادي الآسر.
تتميز التشكيلة الفاخرة باستخدامنا قطن فائق النعومة مع ملمساً حريرياً لتشعري براحة استثنائية عند ملامسته لبشرتكِ مع حرصنا على أن يكون بجودة متانة تتحمل أصعب التدريبات الرياضية التي تقومين بها.
كما تأكدنا من أن نمنحك الراحة والإطمئنان طوال اليوم، فالتشكيلة مصممة كلياً بالقدرة على امتصاص العرق ومناسبة لكافة حركات المرنة، فضعي ثقتك الكاملة في تشكيلة Revive والمتاحة بجميع المقاسات من XS إلى XL والتي تأخذ شكل قوامك بلطف وتمنحكِ مظهراً مميزاً ومتألقاً.
استمتعي بارتداء القطع متعددة الأوجه من تشكيلة Revive بطريقتك الخاصة والتي توفر لكِ زياً رياضياً أنيقاً في صالة الألعاب الرياضية وآخر تستمتعين فيه بالقهوة مع رفيقاتكِ.
التشكيلة متاحة الآن عبر lcouture.com
الأسعار:
حمالة الصدر Revive بسعر 235 درهم إماراتي
سروال ضيق Revive بسعر 265 درهم إماراتي
المصدر: bacchus
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