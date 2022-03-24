رد تاغ تطلق تشكيلة جديدة من الأزياء والمنتجات المنزلية الفاخرة احتفالاً بشهر رمضان المبارك

أعلنت رد تاغ، العلامة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية، عن إطلاق تشكيلاتها الخاصة بشهر رمضان المبارك لعام 2022 لتضفي لمسةً من الجمال والرقي على أجواء الشهر الكريم. وتنسجم التشكيلات الرمضانية الجديدة مع جهود العلامة في تقديم أفضل التصاميم الكلاسيكية والمعاصرة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جيتندر أدفاني، رئيس قسم المشتريات للملابس: "يمثّل شهر رمضان فرصةً مثاليةً للتأمل والاحتفال والعطاء ودعم المجتمع. ومن الرائع أن تعكس جميع التفاصيل من حولنا، بما فيها الأزياء والألوان والتصاميم، جوهر هذا الاحتفال ومشاعره الإيجابية. ولذلك حرصنا على تقديم مجموعات الأزياء الرمضانية الخاصة بنا باستخدام الألوان المحايدة وألوان الباستيل لتعكس إخلاص العلامة، إضافةً إلى أزياء السهرة العصرية لإضفاء لمسةٍ احتفالية."

وتتضمن مجموعة الأزياء، التي تتميز بتدرجات الأبيض والبيج والألوان الفاتحة المستوحاة من فصل الصيف، فساتين مكشوفة عند الكتفين تتزين بنقشات الأزهار وفساتين طويلة مع ياقة مفتوحة بألوانٍ جميلة، وبدلات جمبسوت عصرية وأنيقة. وتمنح التشكيلة الجديدة فرصةً للفتيات الصغيرات للتألق من خلال مجموعةٍ مميزة من البلوزات بأقمشة شبكية والفساتين الكلاسيكية متوسطة الطول والتي يُمكن تنسيقها مع العديد من القطع الأخرى للحصول على إطلالات متنوعة.

أما بالنسبة للأولاد، تقدّم العلامة قطعاً تُلائم أجواء الشرق الأوسط بما فيها السراويل المريحة والقمصان العملية بتصاميم ملفتة. ويُمكن للراغبين بالحصول على إطلالة رسمية، التألّق ببدلات رسمية مع ربطات عنق بألوان مميزة. كما تتيح التشكيلة الرمضانية خيارات واسعة للرجال تتنوع بين القمصان العملية المزينة بنقشات الأزهار والأشكال الهندسية والرسوم الجرافيكية. وتوفّر العلامة أحذيةً عالية الجودة لجميع أفراد الأسرة إلى جانب الإكسسوارات الأنيقة بما فيها النظارات والحقائب بتصاميم مميزة والقلائد الضيقة العصرية والأساور والأحزمة الجلدية.

وتضفي مجموعة رد تاغ من الأدوات المنزلية الخاصة بشهر رمضان لمسةً راقية إلى وجبات الإفطار، وتشمل صواني تقديم مزخرفة وقطع الخزف الرائعة، إلى جانب أدوات المائدة المزخرفة والفاخرة. وتنسجم أواني الطعام الكبيرة مع الأطباق الطويلة مما يتيح تقديم الطعام بطريقةٍ مثالية والحصول على طاولة إفطار متألقة. وتتضمن التشكيلة المصغرة الأكواب والصحون للاستمتاع بتجربة تناول شاي فاخرة.

ومن جانبه، قال محمد خالد، رئيس قسم المشتريات لغير الملابس: "أثبتت علامة رد تاغ خلال هذا العام أهمية التفاصيل الصغيرة وأثرها الكبير على العملاء. ونجحت العلامة في تحقيق التناغم بين الحرف التراثية والأساليب العصرية في تقديم الطعام من خلال المفروشات والأغطية وأواني الطعام التي تتزين بالزخارف العربية إلى جانب أواني التقديم والمناديل المزخرفة، وتشكيلة مميزة من الإكسسوارات المزخرفة والشموع المعطّرة وأعواد البخور التي تعكس الأجواء الرمضانية. وتضمن تشكيلة المنتجات المنزلية إضافة لمسة من الفرح على اللقاءات المسائية مع الأهل والأصدقاء."

ونظراً لكونها واحدة من علامات الأزياء القليلة التي تقدم قيمة تنافسية، تؤكّد رد تاغ سعيها المستمر في تقديم تجارب استثنائية لتحقيق أعلى درجات الرضا والسعادة للعملاء من خلال مجموعةٍ من المزايا والخدمات مثل خدمة الاستبدال بأي وقت وبأي مكان وخدمة مقاسك المثالي وخدمة خبيرة الأزياء وخدمة التوصيل المجاني إلى المنزل. إلى جانب مجموعة متميزة من الخدمات الجديدة في الشرق الأوسط، وإطلاق برنامج الولاء متعدد المستويات، مكافآت رد تاغ، الذي يضم أكثر من 15 مليون عضو، لضمان تعزيز مكانة رد تاغ الإقليمية في مجال المنتجات المنزلية والأزياء العصرية. وحصدت رد تاغ مؤخراً جائزة ريتيل مي 2021 عن فئة أفضل حملة تسويقية للعام احتفاءً بمساهماتها المميزة.

المصدر: yourwordsmiths.com

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