MANGO Man تكشف النقاب عن المستلزمات الصيفيّة

شارف فصل الربيع على الانتهاء، وسرعان ما سيترك مكانه لفصل الصيف؛ وفي هذه المناسبة تكشف علامة MANGO man عن تشكيلة من اللوازم اليوميّة بقصّات جديدة ومريحة. تناسب هذه المجموعة الأيام الحارّة المقبلة إذ تضمّ قطعاً مريحة ورائعة في الوقت عينه تمّ ابتكارها من الأقمشة المناسبة لهذا الطقس كالكتان والقطن الناعم فتجمع بين لوازم الإطلالة اليوميّة والقَصّات الرسميّة، على غرار البناطيل الكتانيّة الناعمة والبدلات الواسعة والقمصان الصيفيّة الفضفاضة باللون الأخضر الزيتوني والدرجات المونوكروميّة.
كذلك تشمل المجموعة قمصاناً متهدّلة بطبعات مميّزة وبدلات خفيفة بدرجات ألوان دافئة تناسب الإطلالات النهاريّة، كما تضمّ شورتات مريحة وقمصاناً واسعة بأكمام قصيرة، مثاليّة لارتدائها خلال عطلة نهاية الأسبوع.
المصدر: theqode
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