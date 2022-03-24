LOOKFANTASTIC تكشف النقاب عن علبتها الحصريّة من المستحضرات الجماليّة بمناسبة رمضان

تستقبل علامة LOOKFANTASTIC شهر رمضان المبارك عبر إطلاق علبة مستحضرات جماليّة حصريّة محدودة الإصدار. يبلغ سعر علبة المستحضرات الجماليّة الحصريّة لشهر رمضان 449 درهماً إماراتياً.

تضمّ علبة المستحضرات الجماليّة الخاصة برمضان تشكيلة ولا أروع من المستحضرات الأكثر مبيعاً وأدوات المكياج الأساسية ومنتجات العناية بالبشرة والشعر المميّزة، فتشكّل الهديّة المثالية لأحد أحبّائكم أو لتدليل أنفسكم في هذا الشهر الكريم. تتضمن العلبة 14 مستحضراً من علامات رائدة في عالم الجمال أبرزها NEOM، وLa Roche Posay، وVichy، وRodial، وMAC Cosmetics، وBenefit، وUrban Decay وغيرها الكثير!

يحارب بلسم Tri-active resilience rest and recovery overnight balm من ESPA آثار التعب التي يتركها أسلوب الحياة العصري والعوامل الخارجيّة الضارّة على البشرة، فيما يعمل سيروم Hyalu B5 hyaluronic acid anti-ageing serum وجِل Effaclar cleansing gel من La Roche-Posay معاً للعناية بالبشرة على أكمل وجه. ضعي حدّاً للشوائب التي قد تصيب بشرتك خلال النهار مع ماء الميسلار Micellar Water من MÁDARA، وجِل Normaderm deep cleansing purifying gel من VICHY الذي ينظّف البشرة بعمق من دون أن يتسبّب بجفافها.

من جهته، ينشّط غسول الوجه Vitamin C cleanser من Rodial البشرة بواسطة تركيبته من المواد المقشّرة اللطيفة ومزيج أحماض الألفا هيدروكسي الطبيعيّة الفاكهيّة، بالإضافة إلى حمض الغليكوليك واللاكتيك، بينما يعمل الشامبو والبلسم من Color WOW على إعادة الحياة إلى الشعر بواسطة تركيبتهما المنظّفة اللطيفة والفاخرة. يحلو الاسترخاء بعد نهار شاقّ وطويل مع جِل الاستحمام deep sleep shower gel من this works، ورذاذ Perfect Night’s الذي يوضع على الوسادة من NEOM.

ارتقي بروتين المكياج مع أحمر شفاه Powder Kiss Lipstick الشهير من MAC بلون Mehr وآيلاينر roller liner liquid eyeliner فائق الدقّة من benefit، ولا ننسى رذاذ تثبيت المكياج all nighter setting spray من Urban Decay الذي يحرص على ثبات مكياجك طوال اليوم... أو حتّى أكثر!

يبلغ سعر علبة المستحضرات الجماليّة الحصريّة بشهر رمضان ومحدودة الإصدار من LOOKFANTASTIC 499 درهماً إماراتياً (تُقدّر قيمتها الأصلية بحوالي 985 درهماً إماراتياً).



المصدر: theqode