’لش‘ تطلق مجموعة مستحضرات عيد الأم

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طرحت لش Lush مجموعة من الهدايا الحصرية للأمهات حيث تضمّنت المنتجات والهدايا مستحضرات كلّها دلال تستحقّه الأم. لذا قامت لش بتقديم مجموعة تشمل ألواح الاستحمام وكرات الاستحمام الفوّارة وكريم وجلّ الاستحمام أو يمكن الاختيار من بين أطقم الهدايا المصممة خصيصاً لعيد الأم.
وتتميّز مجموعة هذا العام بمنتجات خاصة مثل قناع وكريم العيون واندر مام وجل الاستحمام ميموزا المصنوع من مزيج من خلاصة زهور الميموزا وعصير البرتقال وكرة أملاح المغطس ذا إليفانت إين ذا تي روم شاي السنشا والبرغموت العطري وحليب الصويا ومجموعة هدايا "أحضِر لّي نوراً" الجاهزة والتي تضم منتجات الاستحمام والعناية بالجسم والبشرة وتحديداً جل الاستحمام ميموزا 120 جم وصابون ليمون زيست 100 جم وبلسم اليدين سويت وايلد أورانج 50 جم وغسول الجسم يامي كاسترد 50 جم وقرص الشامبو الصلب هوني أي واشد ماي هير وبلسم القدمين ريبيت أورانج بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات الرائعة احتفالاً بهذه المناسبة.
يمكنكم الاطلاع على المجموعة الكاملة أدناه:
Bring Me Sunshine Gift Set
تضم منتجات الاستحمام والعناية بالجسم والبشرة وتحديداً جل الاستحمام ميموزا 120 جم وصابون ليمون زيست 100 جم وبلسم اليدين سويت وايلد أورانج 50 جم وغسول الجسم يامي كاسترد 50 جم وقرص الشامبو الصلب هوني أي واشد ماي هير وبلسم القدمين ريبيت أورانج
Wonder Mum Eye Cream & Mask
قناع العين بعصير الشمر والجزر من أجل كل الأمهات الرائعات في كل مكان. تتميز بهلام الصبار الطازج وخلاصة الكاراجينان المُهدئ.
فقط ضعوا القناع على أعينكم واستمتعوا بالجلوس والاسترخاء.
Mimosa Shower Gel
جل الاستحمام المصنوع من مزيج من خلاصة زهور الميموزا وعصير البرتقال، ويحتوي على تركيبة غنية بالجلسرين النباتي الذي يُنعم البشرة ويُحافظ على ترطيبها.
يُستخدم على جميع أجزاء الجسم لتنظيف مُنعش برائحة الزهور الطازجة ثم يُشطف بالماء
Buzzy Mum Soap
استمتعوا برغوة عطرية برائحة زاهية.
يُدلك الصابون بين اليدين ويُشطف بالماء.
يتميز الصابون بزيت الكاميليا ومسحوق الخوخ والذي يساعد على دعم الملقحات.
احصلوا على بشرة ناعمة ونظيفة ورطّبة مع كل استخدام.
The Elephant in the Tea Room Bath Bomb
استمتعوا بالاستحمام والغطس في مياه شاي السنشا والبرغموت العطري وحليب الصويا.
إنه الوقت المثالي لحفل الشاي مع أملاح المغطس الخالية من اللمعان.
Jasmine Bath Bomb
تُلقى أملاح المغطس في الماء وستذوب وتكشف عن حمام أبيض كريمي برائحة الياسمين ورائحة الإيلنغ.
Lovely Hand Balm
يُوضع البلسم الغني بالصبار وذو الملمس الخفيف على راحة اليد ويُدلك.
يتميز البلسم بمكوناته الغنية بالزيوت سريعة الامتصاص لتنعيم وترطيب البشرة، واحصلوا على رائحة زهرية رقيقة.
You’re the Best Gift Set
أملاح مغطس بروائح عطرية مُنعشة في هدية حصرية مرصعة بالنجوم لمناسبة سعيدة.
Atom Heart Mother Bath Bomb
رائحة التفاح الحلو وفن الاستحمام الرائع يساعدان على الكشف عن يوم صيفي.
لتهربوا إلى المغطس، وتملأوا حوض الاستحمام واسترخوا فيه.
Besties Bubble Bar
نصف لي ونصف لكم! رغوة المغطس بحجم عائلي يكفي للمشاركة.
ضعوها تحت الماء الجاري واستمتعوا بحمام مليء بالرغوة الحِمضية.
Yummy Custard Body Wash
صُنعت وصفتنا السرية من حليب الشوفان المنقوع والفانيليا (قد تروا بذور سوداء صغيرة) لتحصلوا على بشرة ناعمة ورطبة.
تؤخذ كمية وتُفرك على جميع أنحاء الجسم، ثم تُدلك وتُشطف بالماء.
Rose Gold Bath Bomb
قوموا بتجهيز حمامكم واسترخوا في حمام غروب الشمس المتلألئ والنابض بالحياة، وستجدون درجات اللون البرتقالي والوردي تحوم حولكم، بينما تنطلق الروائح الزهرية المهدئة من هذه الكرة العطرية.
هدية رائعة لعيد الأم.
تتوفر مجموعة عيد الأم من لش في جميع متاجر لش وعبر الإنترنت على mena.lush.com
المصدر: qcomms
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