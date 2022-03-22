BOSS تطلق مجموعة مستوحاة من الملاكم محمد علي كجزء من سلسلة BOSS legends

أسدلت BOSS الستار عن مجموعة فريدة تسلّط الضوء على الصفات التي تتشاركها العلامة مع أسطورة الملاكمة محمد علي، بدءاً من الرغبة بالتغلب على مخاوفنا والإيمان بقدراتنا، وصولاً إلى اتخاذ جميع القرارت المصيرية في حياتنا بنفسنا.

وتصبو العلامة في الفترة المقبلة إلى توسيع سلسلة "BOSS Legends"، وطرح مجموعات جديدة مستوحاة من أساطير أثّروا في العالم سواء كان ذلك في الماضي أو الحاضر.

وسيتمّ تصميم كلّ من هذه المجموعات من وحي شخصيّة مميّزة أثّرت في العالم، كما سيتمّ التبرّع بنسبة من الأرباح التي تحصدها إلى مؤسسة خيريّة تهتمّ الشخصيّة لأمرها.

وفي شهر مارس الجاري، تسدل علامة BOSS الستار عن خمس قطع محدودة الإصدار للاحتفاء بمحمد علي وبالصدى المدوي الذي حظيت به مسيرته المهنيّة.

تشمل المجموعة قطعاً أساسيّة مميّزة وأكسسوارات متناسقة معها، على غرار تي شيرتات مطبوعة برسم الملاكم الشاب، إضافةً إلى رمز "الأفضل على الإطلاق" G.O.A.T بلوحة ألوان محايدة تضمّ اللون الأسود والكاميل والأبيض.

يرافق المجموعة حملة إعلانية تظهر فيها التصاميم في عرضٍ تفاعلي يصوّر الإطلالات داخل حلبة الملاكمة، حيث تلتفّ وتدور أمام الكاميرا وتوجّه لكمات خيالية نحو صدر المنافس إضافةً إلى لكمات قوية باليد اليمنى.

يعدّ محمّد على إحدى أبرز الشخصيات الرياضية والثقافية الشهيرة على الإطلاق، وقد ذاع صيته على أنّه رياضي وناشط، وفنان ترفيهي وشاعر أيضاً. هذا الطموح في مجالات متعدّدة يتوافق مع هويّة العلامة الجديدة التي بدأ العمل بها منذ شهر يناير 2022.

تتوفّر مجموعة محمد علي الكاملة الآن في متاجر BOSS وعلى الموقع الإلكتروني.

تمّ إنتاج هذه المجموعة بالتعاون مع شركة Authentic Brands Group (ABG)، أحد مالكي شركة Muhammad Ali Enterprises بالاشتراك مع لوني علي، أمينة صندوق Muhammad Ali Family Trust (MAFT).

المصدر: theqode