ماركس وسبنسر تطلق تشكيلَتَها الرمضانية لِلعام 2022

أعلنَت ماركس وَسبنسر، التابعة لِمجموعة الفطيم، عن إطلاق تشكيلَتِها الرمضانية من الأزياء ذات التصاميم الأنيقة وَالعمليّة، وَالمناسِبة لِتمضية الشهر الكريم وَما يَليه من أيام العيد بِمَظهَرٍ مُبهِج وَمُريح.

تمتاز تشكيلة الأزياء الجديدة من ماركس وَسبنسر بقصّاتِها البسيطة وَتصاميمِها المتنوّعة الملائمة للارتداء نهاراً وَمساءً، مع ضمان الجودة والراحة. مع التشكيلة النسائية المبتكَرة، ذات الصناعة المتطورة من ناحية خفة الوزن والتفاصيل المركَّبة واللمسات اللونية البارزة، حيث تجمع الأزياء بين تدرجات الألوان المحايدة البسيطة والألوان المرجانية اللافتة للنظر، بالإضافة إلى جودة الأقمشة، من الملابس القطنية إلى الساتان الحريري، مما يوفر ملمساً ناعماً وحركة مَرِنة مع الحفاظ على أناقة الإطلالة. وَكلّها عناصر جماليّة من الضروري توافرها لِمَظهرٍ فَخم وَعصريّ خلالَ شهر رمضان.

كذلك من أهم مواصفات التشكيلة الجديدة، الجودة الموثوقة وَالتصميمات المدروسة بعناية لتناسب كافة الأذواق وَالمناسبات، من الإفطار حتى السحور، وَالمصممة خصيصاً لِتحظى بإعجاب المرأة الشرقية، من التصاميم المكثّفة والأحذية متوسطة الحجم التي تتماشى مع الصيحات العصرية، إلى الفساتين المزركشة الراقية والتنانير الطويلة المُنسابة وَالمتدرجة، جنباً إلى جنب مع البلوزات ذات الطبعات المُزهِرَة وَالأكمام الأميرية المدببة، والسراويل الأنيقة ذات الساق العريضة.

كذلك، تعتبر الفساتين الطويلة المزركشة المصنوعة من قماش قطنيّ خفيف الوزن الخيار الأمثل إلى جانب التنانير البرّاقة ذات المظهر الأنثوي الرقيق، وَالتفاصيل المضافة عند الخصر والكتفين والمعصمَين لإضفاء حضورٍ جذاب لا يُضاهى.

كما تهتمّ التشكيلة الجديدة بِالغِنى اللونيّ المُبهِج، حيث تقدم تدرّجات ألوان ريش الطاووس الناعمة المرصّعة بالخرز المعدنيّ المتلألئ، مما يضيف أناقة لا متناهية إلى الإطلالات الاحتفالية خلال عيد الفطر.

بالإضافة إلى الفساتين الطويلة الكلاسيكية ذات القصّات المتدرّجة الجريئة، وَالتنانير المزركشة المنقوشة بِطبقات إضافية من القماش لِحضورٍ أنثويٍّ طاغٍ، والبلوزات ذات الأكمام منفوخة للمناسبات المسائية العفوية وَالهادئة.

وَلإطلالة أنيقة وَمميّزة خلالَ العيد، لَيسَ هناك أجمل من البلوزات البراقة بأكمامها الملائكية وَالتي بالإمكان تنسيقها مع التنانير الطويلة المُنسابَة على طول الساقَين بنعومة وَإثارة.

التشكيلة النسائية

بلوزة بِأكمام مُدبَّبة



د. إ 239 بلوزة برّاقة بِأكمام ملائكية مُنسابَة

د. إ 269 تنورة طويلة برّاقة

د. إ 299

تنورة قطنية طويلة وَمزركشة



د. إ 239 فستان مرجاني طويل مزركَش

د. إ 349 فستان طويل بِتدرجات مزركشة

د. إ 269

وَلا تكتمل روعة التشكيلة الجديدة إلا مع ملابس الأطفال التي تضمن للجميلات الصغيرات الإطلالة الأجمل على الإطلاق، وتضم مجموعة من الفساتين النابضة بالجمال الطفوليّ والمثالية لجميع المناسبات، وَمن ضمنها الفساتين القصيرة المزركشة، والتنانير وَالفساتين الطويلة المطرَّزة بنقوش الأزهار والفراشات الربيعية، بأكمامها وَحوافها الشبكية الأنيقة وَتدرجاتها اللونية المتنوّعة بين الأبيض والأرجواني والوردي والأزرق، والتي ستجعل البنات يظهَرن رائعات وَأنيقات خلال مناسبات العيد.

التشكيلة الولادية

بلوزة مطرّزة بِنقشة الأزهار Top



د. إ 110 تنورة مطرّزة بنقشة الأزهار

د. إ 140 فستان مزركش بِنقشة الأزهار

د. إ 125

فستان قطني بتدرجات مزركشة



د. إ 125 فستان قطني بتدرجات مزركشة

د. إ 175 فستان طويل مزركش

د. إ 185

وَللجلسات الهادئة بعد الفطور وَالسحور، فإنّ تشكيلة ملابس الاسترخاء النسائية من ماركس وَسبنسر هيَ حتماً الاختيار الأفضل، وَتشمل البيجامات القطنية الأنيقة، وفساتين النوم، وأرواب الساتان المطبوعة، وَملابس النوم المتناسقة، والمتوفرة بتدرجات جميلة من ألوان الكابتشينو، ودقيق الشوفان، والوردي الناعم والأزرق بأطيافه المُشرقة.

تعد مجموعة ملابس الاسترخاء Cool Comfort ™ الاختيار الأمثل للاسترخاء دون عناء، وهي مصممة بتقنية Cool Comfort ™ الذكية التي ستبقيك مرتاحةً مع الاحتفاظ بأناقة المظهر من أوّل اليَوم إلى آخره.

تشكيلة ملابس الاسترخاء

Cool Comfort™ بيجاما



د. إ 235 قميص نوم قطني بِنقشة الأزهار

د. إ 140 Cool Comfort™ بيجاما

د. إ 235

تتوافر تشكيلة رمضان وَعيد الفطر وَغيرها من التشكيلات المختارة الأُخرى اليَوم في كافة متاجر ماركس وَسبنسر وَكذلك عبرَ الإنترنت على المَوقِع: www.marksandspencerme.com

المزيد من التشكيلات الرمضانية من الأزياء النسائية والولادية في انتظارِكُم بحلول نهاية الشهر.

المصدر: ipn