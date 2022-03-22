لأجمل الأمهات... هدية تجمع بين الأناقة الخالدة والتفاصيل المميزة

هي مناسبة فريدة من نوعها، لذا علينا اختيار هدية ذات تأثير فريد مميز، كيف لا وهي هدية أجمل الأمهات في عيدها.

اختارت المصممة سهى داية لعيد الأم هذا العام تقديم مجموعة فريدة ومنوعة من الحقائب والاكسسوارات بتصاميم عصرية تناسب النهار والمساء، التي اعتمدت في تصميمها على كل ما يحاكي الفطرة الطبيعية، المصنوعة بإتقان وعناية من الخشب، اللؤلؤ، النحاس الملبّس بالذّهب والفضة، اعتمدت فيها على الدرجات الحيادية بألوان الصدف الطبيعي مع اللون (الأبيض، الفضة، البيج، الأسود، الذهبي ولون الخشب البني)، التي استوحتها من جمال الطبيعة والحضارة الشرقية، وجمعت فيها بين الشرق بسحره والغرب بإتقانه.

عُرفت المصممة السورية سهى داية ببراعتها في تحويل المواد الأولية النفيسة إلى تصاميم عصرية أنيقة كلاسيكية متفردة ترتديها المرأة في مناسباتها المميزة لتتباهى بأصالتها وتراثها، التي تعكس شخصيتها القوية، والدافئة في أن،بعدما احترفت المصممة التركيز على التفاصيل لتعكس من خلالها أناقة راقية. تتميز تصاميم SOUHA DAYEH بكونها كلاسيكية، ولا ترتبط بتقلبات الموضة بل تنسجم معها، ويمكن للمرأة أن تقتنيها لسنوات عديدة وتقدمها هدية لابنتها، هي حقائب مصمَّمة بعناية فائقة، تتماشى بسهولة مع كافة الألوان والاطلالة التي اخترتها لنفسك أو لمن تحبين.

لمزيد من التميز ولكل سيدة تبحث عن قطع حصرية، تقدم المصممة خدمة customized items عبر تصنيع قطع خاصة حسب الطلب، المناسبة لعيد الأم وشهر رمضان الكريم، حيث يمكن التمتّع بارتداء أحرف اسمك أو الكلمة التي ترغبين من قطع الصدف على حقيبة مصممة خصيصاً لك، والشحن متوفر لكافة أرجاء العالم. بالإضافة للكوليكشن الحالية المتوفّرة على الموقع الالكتروني الخاص بالمصممة.