خمس أسباب تجعلك تختاري إكسورا كمنتجات العناية بالبشرة النظيفة

في وجود الكثير من المنتجات في الأسواق، يكون من الصعب معرفة ماذا علينا أن نستخدم وما هي المكونات الأفضل لبشرتنا، ومع قضاء الباحثين وخبراء البشرة المزيد من الوقت في تحليل طرق تطوير المنتجات وتصنيعها، من المرعب إدراك كمية الكيماويات والمكونات المضرة التي نستخدمها على بشرتنا يومياً، والتي تبدأ في التسرب إلى العمق في مجرى الدم مع الوقت.

تدخلت إكسورا الرائعة التي طورها الدكتور الصيدلي نادر شعيشع وفريق ذو خبرة عالمية رفيعة المستوى في مجال تكنولوجيا العناية بالبشرة لتجعل الحياة أبسط وأكثر أماناً.

نشأت إكسورا، ملهمة من التاريخ، متجذرة في الطبيعة، مصنوعة بالعلم، ومحاطة بشغف بالكمال، لتقدم مستحضرات تجميل ثورية وعضوية.

تفخر إكسورا، المحلية، الحائزة على جوائز، المعتمدة عضوية، بأنها حقاً متاحة للجميع وأنها العلامة التجارية الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة التي لديها مجموعة كاملة من المنتجات العضوية المعتمدة.



والنتيجة هي مجموعة فاخرة بالفعل طبيعية وفي الوقت نفسه فعالة. ولأن المستهلك يسعى للاتجاه إلى أسلوب الحياة صديق البيئة والأخلاقي، جعلت إكسورا ذلك الأمر سهلاً عن طريق توفير كل ما تحتاجه من منتجات العناية بالوجه، والجسم، والشعر.

خمس أسباب تجعلك تختار إكسورا

- تحمل إكسورا شهادة COSMOS للمنتجات العضوية والتي تعتبر أعلى المعايير العالمية لمستحضرات التجميل.

- تخلو إكسورا من الكبريتات، والبرابين، والسيليكون، والعطور الصناعية، والملونات. كما أن منتجاتها تخلو من الكائنات المعدلة وراثياً و1500 مكون مضر وموضع خلاف.

- تركز إكسورا على المكونات عالية الجودة وأقصى تركيز للمستخلصات النباتية العضوية.

- تصنع إكسورا منتجاتها باستخدام أساليب صديقة للبيئة، وتخلو من إيذاء الحيوانات.

- تفخر إكسورا بشفافيتها مع المستهلكين بشأن المنتجات والمكونات.

المصدر: tishtash