’مون بلان‘ تنضم إلى أكثر العلامات التجارية تميزاً في العالم بالتعاون مع ’أُناس‘

أعلنت "مون بلان" - الدار العالمية الرائدة لأسلوب الحياة الراقي للأعمال - عن تعاونها مع موقع "أُناس" الرائد للأناقة الفاخرة، لتقدم مجموعة مختارة من المنتجات المرغوبة عبر فئاتها، اعتباراً من منتصف مارس 2022.

وبتصاميم مُلهمة للهدايا، ورسم الفرحة بامتلاك منتج مصنوع يدوياً بشكل جميل مع شعار الفخامة الأكثر شهرة في العالم، تشمل الخيارات المتاحة على موقع "أُناس" تشكيلات M Gram، والحبيبات الناعمة، وسارتوريال الجلدية من "مون بلان"، والتي يرغب في اقتنائها المهنيون والمسافرون بين المدن، والذين يهتمون بجوانب الأناقة اليوم.

وانطلاقاً من مكانتها المتفرّدة دون منازع في فئة أدوات الكتابة الفاخرة على مستوى العالم، تقدم "مون بلان" أيضاً عدداً من إصداراتها المحدودة لعملاء "أُناس"، بما في ذلك تشكيلات "مارلين مونرو" و "إليزابيث تايلور ميوز".

وستتوفر كذلك قطع من مجموعة الكتابة الرئيسية لدار "مون بلان"، بما في ذلك أحدث تشكيلات "ستار ووكر" الشهيرة.

وبصفتها رائدة في الجمع بين التكنولوجيا وقواعد صناعة الساعات السويسرية الراقية، توفر ساعة "ساميت" الذكية والأنيقة من "مون بلان" مزيجاً من الأناقة والوظائف العملية، وهي الهدية المثالية لأولئك الذين يسعون للتواصل والأداء دون المساومة على الأناقة.

وقال فرانك جوهيل، رئيس دار "مون بلان" الشرق الأوسط والهند وإفريقيا:

"كانت أولويتنا دائماً هي خدمة عملائنا أينما كانوا، ولهذا السبب يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع موقع "أُناس". وكونها أشهر بوابة للتسوق الفاخرة على الإنترنت في الشرق الأوسط، من المهم أن تكون "مون بلان" جزءاً من إحدى المنصات الرائدة والمؤثرة في المنطقة".

وسيستمتع عملاء "مون بلان" بخدمة التوصيل المميزة التي تقدمها "أُناس" خلال ساعتين، والتي تتوفر للطلبات التي يتم استكمالها قبل الساعة 8:00 مساءً، وسيجمعون النقاط عبر برنامج ولاء العملاء الشهير Amber.

ستتوفر منتجات "مون بلان" على موقع "أُناس" اعتباراً من 15 مارس 2022، مع إضافات منتظمة إلى التشكيلة المتوقعة على مدار العام.

المصدر: mojo