إنديغو ليفينغ تطلق مجموعة ربيع وصيف 2022

أعلنت إنديغو ليفينغ (Indigo Living)، العلامة التجارية الرائدة في المفروشات المنزلية الفاخرة، عن إطلاق مجموعة ربيع وصيف 2022، والتي تتميز بتصاميم موسمية مبتكرة قادرة على تجميل أي مساحة.
ويمكنك من خلال استوديو 54 (STUDIO 54) الإستمتاع بتصاميم ساحرة على الطراز القديم تعود إلى سبعينيات القرن الماضي أو الاسترخاء مع الأنسجة والأشكال الطبيعية التي تتميز بها مجموعة أويسس (OASIS).
تتضمن المجموعة الجديدة نمطين متميزين هما:
- إستديو 54:
تلتقي الألوان المتحركة مع الأعمال الفنية التجريدية والأنسجة المبهرة في مجموعة استوديو 54 المفعم بالحيوية، والذي يعتبر نسخة معاصرة من السبعينيات تمنح التناغم بين الأسطح غير اللامعة والأسطح العاكسة، وإبراز اللمسات الملونة الجريئة، بينما تقترن المفروشات المرنة بتشطيبات ذهبية لإضفاء لمسة هندسية جديدة. وتعطي القوام والصور المتنوعة التناغم المطلوب مع المجموعة.
- أويسس:
إستعد التوازن وإستمتع بمكان هادىء ومريح مع أويسس، المجموعة ذات المظهر العصري المستوحى من الطبيعة، والتي تركز على المواد الفاخرة والهادئة.
تمتزج الألوان الخضراء والزرقاء الناعمة مع قطع خشبية ريفية، ورخام فاتح، وسيراميك أملس، وبياضات منسوجة لخلق إحساس بالهدوء.
يمكنك الحصول على المجموعة الجديدة من خلال متاجر إنديغو ليفينغ، في شارع الوصل وشارع الشيخ زايد.
أو عبر الإنترنت من خلال زيارة الموقع www.indigo-living.com.
المصدر: sfactormem
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