ليالي رمضان مع كاتريس

اقترب شهر رمضان المبارك واقتربت أجمل الأوقات والتجمعات مع عائلاتنا وأحبائنا. وبالطبع لن ننسى الظهور بإطلالة رمضانية بسيطة ومميزة مع اضافة لمسة رائعة من المكياج مثل الآيلاينر البني السموكي المناسب لكل عين ذات جمال وحدة مختلفة!

دعونا نتحدث عن الكريم الأساس المكون من تركيبة نباتية متطورة اول مات شاين كونترول. يتكون المنتج من زيت معدني وجزيئات بلاستيكية دقيقة وبارابين وزيت وخالي من الكحول! وهذا يجعلها مثالية لمن لديهم بشرة دهنية ذات عرضة للشوائب. هذا الكريم الأساس هو منتج رائع الإستخدام ولايمكن الإستغناء عنه في التجمعات الطويلة نظراً بأنه يدوم طويلاً لمدة تصل إلى 18 ساعة ويعتبر غير لامع وسهل التنقل معك في أي مكان. يحتوي كريم الأساس أيضاً على فيتامين إي لإنعاش البشرة وظهورها بغاية تألقها ونضارتها.

بالانتقال إلى العيون، يعتبر منتج " قلم جل العين٢٠اتش الترا المقاوم للماء مناسب لتطبيق فائق الدقة. يتميز الآيلاينر الجلي اللزج بمقاومته للماء ولونه العميق الحاد الذي يدوم طوال الليل، تزيني بالآيلاينر وارسميه للخارج مع فرشاته الرفيعة المدببة للحصول على مظهر شرقي رائع.

اضيفي بعض الحياة والحيوية إلى بشرتك مع بلشر "شيك لافر اويل انفسيود" الوردي المناسب لجميع أنواع البشرة لمنح بشرتك مظهراً صحياً ومشرقاً٬ وذلك بفضل جزيئات اللمعان الذهبية. يحتوي البلاشر على زيت الكركديه أيضاً لتغذية البشرة. لا تنسي تطبيقه على خدودك وجبهتك وأنفك للحصول على لون مشمس رائع.

للحصول على حواجب مثالية وكثيفة٬ استخدمي منتج "برو فكس سوب ستايلست" الذي يدوم طويلاً ليمنحك حواجب رائعة الجمال. بإمكانك تمشيط حواجبك كما تريدين عن طريق رش بخاخ التثبيت على المنتج واستخدام قطعة التمشيط لتشكيل شعر حواجبك بأسلوبك المفضل.

وأخيراً احصلي على إطلالة نهائية مذهلة عن طريق استخدام سبراي التثبيت اويل كونترول مات وودعي اللمعان غير المرغوب به بمساعدة مكوّن الجمال ايفرمات من سيديرما. تم تطوير هذا السبراي خصيصاً لمن لديهم بشرة دهنية. يساعد مستخلص لحاء الشجر الأفريقي على تقليل ظهور المسام ويزيل تعرق البشرة. ثبتي مكياجك الآن لمدة تصل إلى 16 ساعة دون الحاجة إلى تجفيف بشرتك.



المصدر: tbwaraad