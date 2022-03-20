’كريت آند باريل‘ تكشف عن مجموعة كبسولة رمضان

في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، تدعو "كريت آند باريل" الزبائن وتشجعهم على إحياء التقاليد والعادات باعتماد أسلوبٍ جديد ومعاصر، من خلال مجموعتها الرائعة من الديكور والأثاث المنزلي.

من الفوانيس المميزة وأكواب الشاي التركية الجميلة والأعمال واللوحات الفنية الأنيقة وصولاً إلى المكونات اللذيذة، تقدم "كريت آند باريل" مجموعة لا مثيل لها، والتي تُعتبر مثالية لاستضافة الأحبة على موائد الإفطار والسحور.

المضيف



سيتمكن الزبائن من الحصول على كل ما يحتاجون إليه للاحتفال في المنزل، من مفارش الطاولات إلى أدوات التقديم المميزة.

وستشكل الفوانيس والشموع، إضافة مميزة من شأنها أن ترسم ابتسامة على وجوه الجميع، هذا إلى جانب ألوان الأزرق الساطع والألوان الذهبية التقليدية التي من المؤكد أنها تكمل تدرجات الألوان المعتمدة.

وتتميز مجموعة "كريت آند باريل"، باحتوائها على عدد من العلامات التجارية المحلية بما في ذلك "سلسال" و" كشيدة" و "ستوديو رشا العباس".

وتشكل أكواب الإسبريسو الرائعة وأكواب الشاي التركية من "سلسال" المستوحاة من الفنون العربية التقليدية، والمغلفة بشكلٍ جميل في علبة الهدايا الخاصة بالعلامة التجارية، هدية مثالية للأصدقاء والأحبة.

وتجسد مجموعة "ميتمورفوز" من "كشيدة" أشكالاً انسيابية مستوحاة من الرخام، في حين تُعتبر القطع المعدنية من فن "الكاليجرافيتي"، إضافة أنيقة لأي طاولة.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز التصميمات المطبعية من "ستوديو رشا العباس" بالفنون البصرية، حيث تضفي أجواء الخير والبركة، وتشكل عامل مشجع لاعتماد أساليب جديدة خلال الشهر الكريم.

وتدعو "كريت آند باريل" الزوار، للاستمتاع أيضاً برائحة وشذا الزهور، حيث يمكن اختيار باقات مخصصة من الزهور الموسمية والمميزة داخل المتجر، خلال شهر رمضان بأسعار حسب الطلب.

الطهاة

لمساعدة الزبائن على إعداد وجبات الفطور الشهية، تقدم "كريت آند باريل"، جميع اللوازم الأساسية من أدوات المطبخ من الأوعية المخصصة للخلط إلى أواني الصلصة وحتى آلة صنع المعكرونة، للطهاة عشاق المغامرة. ويمكن للزبائن أيضاً العثور على قوالب الرامكينز ومرقاق العجين(الشوبك) وأطباق الخبز وأواني الكب كيك وقفازات الفرن والكثير من إكسسوارات المطبخ.

وتشكل المجموعة المميزة من أبرز العلامات التجارية الفاخرة، مصدر إلهام لإعداد الأطباق اللذيذة في رمضان، مثل "سميج" و "لو كروزي" و "كيتشن ايد".

بالإضافة إلى أدوات المطبخ، تقدم "كريت آند باريل" مجموعة مختارة من المكونات مثل الكمأ الفاخر وزيت الزيتون الممتاز والخل البلسمي التي تتميز بأعلى مستويات الجودة.

وتتعاون العلامة التجارية أيضاً مع أحد أبرز الأسماء في عالم فن الطهي "نوران فوزي"، لتقديم وصفات سهلة الصنع والتي ستتم مشاركتها كجزء من قائمة رمضان الخاصة على مدونتها @crateandbarrelme

ستتاح الفرصة أمام الزبائن، لاحياء شهر رمضان المبارك بأسلوب مميز للغاية هذا العام، من خلال الديكور المنزلي والأثاث من "كريت آند باريل".

وتتوفر مجموعة رمضان حالياً في المتجر وعلى الإنترنت بالإضافة دليل الهدايا المميز على crateandbarrel.me.

المصدر: ogilvy