علامة تومي هيلفيغر تحتفي بإرثها المتميّز مع حملتها ’خذ خطوة‘ لموسم ربيع 2022

يسرّ علامة تومي هيلفيغر التي تملكها شركة.PVH Corp (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PVH) الإعلان عن حملتها "خذ خطوة" بمشاركة الفنّان أنتوني راموس الحائز على جوائز غرامي والمرشّح لجوائز جولدن جلوب وإيمي.

تكشف الحملة عن مجموعة نابضة بالحيوية من التصاميم العصرية التي تحتضنها مجموعة تومي هيلفيغر لموسم ربيع 2022، حيث أضفى أنتوني لمسةً من الحداثة على القطع الشهيرة من وحي عالم الموسيقى وثقافة البوب الخاص به.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الحملة العالمية سوف تُبَثّ على كافة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بتومي هيلفيغر في 15 مارس 2022، بالإضافة إلى عدد من المتاجر الرئيسية لعلامة تومي هيلفيغر والتي سوف تخضع بدورها لعملية تجديد بهدف الإضاءة على الحملة.



وفي هذا الإطار، سوف تستعين واجهات المتاجر برمز للاستجابة السريعة لتشغيل المانيكانات بتقنية الواقع المُعزّز على إنستجرام، مستعرضةً حركات رقص وداعيةً محبّي العلامة إلى التقاط صورة معها ومشاركتها على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

علاوةً على ذلك، تضفي الدار بُعداً جديداً على الحملة مع مبادرة #MoveWithTommy (خذ خطوةً مع تومي) على تطبيق تيك توك، حيث يتاح لعشاق العلامة وأصدقائها التعبير عن أسلوب البريبي المعاصر على طريقتهم الخاصة على أنغام أغنية "Stand Up" لمغني الراب الأميركي المرشّح لجوائز جرامي، لوداكريس.

يُذكَر أنّ أغنية "Stand Up" سوف ترافق كافة مقاطع الفيديو في حملة الربيع، بالإضافة إلى الأنشطة الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصات الإعلان الرقمية الخاصة بالعلامة، بما فيها فيسبوك، وإنستجرام، وتيك توك، ويوتيوب وسناب شات.

وفي هذه المناسبة، صرّح تومي هيلفيغر قائلاً:

"تُعيد المجموعة إحياء إرث العلامة الشهير بأسلوب البريبي بحلّة عصرية، حيث أعَرْنا اهتماماً بالغاً لأدقّ التفاصيل. “فبالنسبة إليّ، لطالما شكّلت الموضة وسيلةً للاحتفاء بروح التميّز والتعبير عن الذات. وبما أنّ أنتوني يشجّع هاتين السمتَين في كافة الأعمال التي يقدّمها، حرصنا على تجسيدهما في هذه الحملة. من هذا المنطلق، نستغلّ أحدث ما توصّل إليه عالم التكنولوجيا لنقل رسالتنا إلى محبّينا حول العالم، ويسرّني أن أدعوهم إلى "اتخاذ خطوة".

ففي الحملة، يستعرض أنتوني راموس تصاميم حديثة بأسلوب البريبي، بما فيها بنطال الشينو المزوّد بطيّات مزدوجة، ناهيك عن أنماط نابضة بالحيوية على غرار تلك التي تزيّن الكنزة الشهيرة المخطّطة، وتحمل جميعها طابعاً جامعياً بعيداً عن التكلّف.

تشارك في حملة "خذ خطوة" كوكبة من المواهب، على غرار عارضي الأزياء لوكا سابات، وجورجيا بالمر، وميغان روش، وسو جو بارك، وألتون مايسون وليام كيلي، بالإضافة إلى مجموعة من الراقصين المتألقين.

وفي هذا السياق، صرّح أنتوني راموس قائلاً:

"عندما تأخذ خطوةً، فأنتَ تُظهِر للعالم معدنك ومهاراتك وإنجازاتك. يكفي أن تثقَ بحدسك وألا تنسى جذورك. وهو لأمر مذهل أن تأخذ أسلوب البريبي الحديث وتدمجه بمبادرة "خذ خطوة"، وهكذا ترى أمامك قطعة بسيطةً تتحوّل إلى قطعة مفعمة بالحياة. تتيح هذه المبادرة لكلّ شخص التعبير عن ذاته، ولا شكّ في أنّ نقاط اختلافنا هي التي تزيد التجربة تشويقاً وحماساً".

وهنا لا بدّ من التنويه أيضاً بأنّ الفنّان أنتوني راموس متعدد المواهب والحائز على عدة جوائز هو ناشط في تشجيع الأشخاص على الاحتفاء بقصّتهم.

وقد اشتهر بشكل خاص بتجسيد دور جون لورنس وفيليب هاميلتون المزدوج في فيلم ومسرحية Hamilton الموسيقية على مسرح برودواي، مع الإشارة إلى أنّ هذا العمل قد حاز على جائزة توني.



كذلك، يشارك أنتوني في فيلم جون إم. تشو In the Heights.. طرح أنتوني ألبومه الثاني Love and Lies، في شهر يونيو الماضي ويستعدّ للظهور في النسخة القادمة من فيلم Transformers لشركة باراماونت، بعنوان Transformers: Rise of the Beasts، بالإضافة إلى السلسلة المحدودة Iron Heartالمرتقبة من شركة مارفل.

تحتفي مجموعة تومي هيلفيغر لموسم ربيع 2022 بالتعبير عن الذات مع قطع أساسية بما فيها شورت رجالي مخطط وقميص بياقة مع أزرار.

أمّا الملابس النسائية فتحمل طابعاً كاجوال أكثر مع سمات جمالية بأسلوب البريبي، ويتجلّى ذلك في القصّات الفضفاضة، والتلاعب الفريد بالأحجام وطريقة التنسيق المريحة.

وخير مثال على ذلك، المعطف المُصمّم بقصّة تتسع نحو الأسفل مع ياقة ضخمة، وبنطال الشينو المفصّل بأرجل بالونية وخصر بارز والفستان المنسوج بحبكة مضلّعة نافرة.

انطلاقاً من رسالة تومي هيلفيغر الطموحة والقائمة على الاستدامة بهدف ابتكار "أزياء لا تهدر الموارد ولا تستثني أحداً"، صُنعت جميع قطع مجموعة تومي هيلفيغر لربيع 2022 بأساليب ومواد أكثر استدامة، وسوف تتوفّر على الموقع الإلكتروني tommy.com وفي متاجر تومي هيلفيغر حول العالم ولدى شركاء محددين للعلامة من تجار الجملة، وذلك اعتباراً من 15 مارس 2022.

بهذه المناسبة، تدعو العلامة أصدقاءها ومتابعيها إلى الانضمام إلى المحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام #TommyHilfiger، و#MoveWithTommy، وهاشتاغ @TommyHilfiger و@Anthonyramosofficial.

المصدر: theqode