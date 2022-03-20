نصائح أساسية للحصول على تصميم مثالي للمنزل

يُنصح دائماً بتصميم المنزل بطريقة تبعث على الاسترخاء والراحة وإضافة بعض العناصر الحيوية التي تساعد على تجديد الطاقة عند الحاجة، ويفضل استخدام القطع الناعمة مثل الوسائد الوثيرة والأغطية الدافئة واللوحات المميزة. كما نؤكد على أهمية مراعاة الراحة والعملية بالمقام الأول عند تصميم مساحتكم الخاصة.

ويُفضل عند تصميم ديكور المنزل اختيار الألوان الهادئة والمريحة لما لها من تأثير كبير على العقل والجسم، إذ يُنصح باعتماد تدرجات الألوان المحايدة، مثل الأزرق والأرجواني والوردي والأخضر والرمادي والبني.

كما يمكن إضافة بعض الإكسسوارات المنزلية وقطع الديكور بألوانٍ ساطعة، وتنسيقها بطرق مختلفة بين الحين والآخر.

وأخيراً، قد تتسبب الفوضى أو ازدحام المكان بقطع الأثاث بالشعور بالتوتر، لذا يُنصح دائماً باعتماد التصاميم البسيطة والأنيقة للحصول على مساحة مريحة مناسبة للاسترخاء.

كما نؤكد على أهمية ترتيب المنزل وتنظيمه، من خلال إضافة صناديق التخزين بتصاميم مميزة على سبيل المثال، للتقليل من الفوضى والحصول على تصميم مريح وأنيق للمنزل.

وتمثل DWELL، العلامة الرائدة في مجال الأثاث المنزلي والتصميم الداخلي، وجهةً متكاملة توفّر جميع مستلزمات الأثاث والإكسسوارات التي تضمن إضفاء لمسة من البهجة والأناقة على ديكور المنزل.

المصدر: atteline