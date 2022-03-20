مجوهرات أركاي تسدل الستار عن أحدث إصداراتها

كشفت مصمّمة المجوهرات ريشام خان المقيمة في دبي عن علامة مجوهرات أركاي الفاخرة التي تصمّم قطعاً تعصى على الزمن بأرقى جودة وبأسعار مدروسة.

أبصرت أركاي النور كمشروع شخصي، أرادت من خلاله ريشام إطلاق مجموعة صغيرة من خواتم الخنصر، من وحي ولعها بالمجوهرات منذ أن كانت في 12 من عمرها حين صمّمت أولى قطعها.

تجمع العلامة قطعاً من المجوهرات الفاخرة التي تشكّل كلّ منها مثالاً حياً عن الفخامة والجودة. أطلقت المصمّمة علامة أركاي بهدف ابتكار مجوهرات مميّزة وعالية الجودة في الوقت عينه، باستخدام أحجار كريمة وأخرى شبه كريمة، إنّما بأسعار مقبولة للجميع.

التزمت بهذه الأهداف لتكون الركائز الأساسية للعلامة، ولتقدّم لعملائها مجوهرات قيّمة بأسعار مقبولة.

تقدّم علامة أركاي مجوهرات ظريفة وفاخرة، بدءاً من خاتم الخنصر الأروع على الإطلاق والأقراط على شكل حلقات بسيطة عالية الجودة، وصولاً إلى أساور التنس المصمّمة من الزمرّد ومتعدّدة الألوان، فتغيّر العلامة قطعة تلو الأخرى المعايير السائدة في مجال تصميم المجوهرات الفاخرة.

في الوقت الحاضر، أصبحت علامة مجوهرات أركاي تبتكر قطعاً فاخرة بجودة عالية وأسعار مدروسة، في أغلب الأحيان، فتقدّم قطعاً تجمع الميزتَين على منصّتها الخاصّة للتجارة الإلكترونيّة.

تتمتّع هذه القطع بجودة لا مثيل لها في جميع أنحاء الإمارات العربيّة المتحدة، كما اشتهرت العلامة بسوار تنس Rainbow المميّز بألوانه المتعددة التي تحاكي قوس القزح.

وفي هذا الصدد، تعلّق ريشام خان قائلةً:

"أركّز على ابتكار مجوهرات جميلة وفاخرة بجودة عالية كأولوية، ويسعدني أن أتشاركها مع عملائي. تمتاز أركاي أيضاً بأنّها علامة موجّهة إلى العملاء مباشرةً فتضمن حصولهم على أجود نوعيّة بسعر مقبول. لهذا السبب، أولي أهميّة كبيرة لمنصّة التجارة الإلكترونيّة الخاصة بي، إذ أرغب في ابتكار قطع نابعة من القلب لإلهام الآخرين، ممّا يجعل العلامة تنمو وتزدهر."

تُصمّم مجوهرات أركاي من تشكيلة أحجار لاسيّما الألماس والزمرّد والياقوت أو حتّى الزيركون، فتجمع كلّ قطعة تشكيلة من الأحجار الخاصّة بها والمُختارة بشكل خاص لتناسبها.

تُستقدم الأحجار من جميع أنحاء العالم بحسب طبيعة القطعة، سواء كان ذلك من بانكوك أو هونغ كونغ أو دبي، حرصاً على أن تكون كل قطعة فريدة بحدّ ذاتها.

تحظى مصمّمة مجوهرات أركاي بمساعدة فريق مؤلّف من 6 أشخاص يتمتّعون بشغف كبير تجاه المجوهرات وبسعة خيال لا حدود لها، ويهتمّون بالعملاء قبل أي شيء آخر.

المصدر: theqode