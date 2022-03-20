موريشيوس تبهر عشاق الموضة بعرض أزياء متألق في دبي

قدمت موريشيوس نفسها كوجهة صاعدة للموضة والتصميم بعد إطلاقها أول عرض أزياء لها يوم 16 مارس 2022، في فندق ذا ون أند أونلي رويال ميراج. وأقيم العرض بالتزامن مع احتفالات يوم موريشيوس الوطني في إكسبو 2020 دبي، ونظمه مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس مع معهد موريشيوس للموضة والتصميم بهدف استعراض المواهب من موريشيوس وتسليط الضوء على صناعة المنسوجات والملابس في الجزيرة.

وتماشياً مع موضوع جناح إكسبو 2020 دبي في موريشيوس، المجموعة التي تحمل عنوان "جذور المستقبل" مستوحاة من تاريخ موريشيوس وتتميز بالتأثيرات المختلفة لكل حقبة من مستعمريها السابقين، بما في ذلك الهولنديون والفرنسيون والبريطانيون، وتطور الصناعة على مسار الحداثة والمستقبل.

وقال هيمراج رامنيال، مدير مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس: "هذه هي المرة الأولى التي ننظم فيها عرض أزياء في الشرق الأوسط مع تسليط الضوء على موهبة التصميم المذهلة التي تقدمها الجزيرة. ومن خلال هذا الحدث، نأمل أن تتمكن الموضة والتصميم والمواهب الإبداعية في كل من موريشيوس والإمارات العربية المتحدة من إنشاء روابط مفيدة للتعاون في المستقبل".

وقال سعادة سوميلدوث بولاه، وزير التطوير الصناعي والشركات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات: "إنه لشرف لي أن أكون جزءاً من مثل هذا الحدث الخاص الذي لا يحتفي بتصميم موريشيوس فحسب، بل يحتفي أيضاً بصانعي الملابس والصناعات النسيجية لدينا. وتعرض المجموعة التطور من فساتيننا التقليدية إلى احتضان المنتجات المبتكرة والصديقة للبيئة لخلق عالم أفضل للمستقبل."

وحضر عرض الأزياء الخاص شخصيات بارزة من موريشيوس والإمارات، بالإضافة إلى مصممي الأزياء البارزين والمؤثرين ووسائل الإعلام والمشترين من أنحاء دول الخليج.



المصدر: aviareps.vuelio