مصممة أزياء المشاهير بالافي بوري تطلق أتيليه فاخر في دبي

أعلنت مصممة الأزياء الشهيرة بالافي بوري، عن إفتتاح أول أتيليه فاخر لها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في مدينة دبي، وسيقدم بالافي بوري أتيليه، مجموعة من التصاميم الرائعة، والجاهزة للارتداء في أي مناسبة.

كما سيوفر ثلاث أنواع من التصاميم تضم ملابس السهرة، الملابس الأنيقة، بالإضافة إلى القفطان والملابس الكاجوال، وجميعها مصنوعة من القماش الفاخر، وبإستخدام أحدث تقنيات خياطة الكوتور. ويحتوي الأتيليه أيضاً على جناح خاص مخصص لتصميم فساتين الأعراس.

وكانت مصممة الأزياء بالافي بوري قد قامت بإستعراض تصاميمها في المنطقة من خلال المشاركة في العديد من المعارض والمناسبات، والتي لاقت إستجابة كبيرة من قبل الجمهور.

وتعليقاً، قالت بالافي بوري:



"يأتي إفتتاح الاتيليه في مدينة دبي من أجل إبراز مجموعتي الخاصة من التصاميم، وخدمة العملاء بشكل أفضل في المنطقة. وتعتبر التصاميم التي أقدمها بسيطة، لكنها أنيقة في نفس الوقت، وتعكس البراعة في التصميم. ويتم تصميم الملابس لدينا وفقاً لاحتياجات ومتطلبات العملاء، وعادة ما تكون الفساتين منسوجة ومزخرفة ومطرزة بشكل جميل، تمنح الأفراد مظهراً مميزاً وأنيقاً".

وتجدر الإشارة إلى أن بالافي قد قامت بتصميم ملابس مجموعة من مشاهير بوليوود، والعديد من الشخصيات من جميع أنحاء العالم. ويقع الاتيليه في شارع الشيخ زايد في دبي، ويستعرض حالياً مجموعة فاخرة من التصاميم، وذلك قبل بدء شهر رمضان المبارك.

المصدر: sfactorme