إليكم أفضل 10 أفكار لهدايا عيد الأم من مركز برجمان

هل تبحث عن هدية مثالية بمناسبة عيد الأم؟ حسناً، لا تبحث كثيراً! مرحباً بك في مركز برجمان التجاري، وجهة التسوق الشاملة، التي تقدم مجموعة واسعة من العلامات التجارية والتي تشمل الأزياء والإكسسوارات والأحذية ومنتجات العناية بالبشرة والمطاعم وغير ذلك الكثير.

حان وقت الاحتفال بالسيدة المميزة في حياتك، والتي قد تكون والدتك أو جدتك أو سيدة حامل أو أي نموذج آخر للأم تحبه وتقدره. وبالطبع يجب أن تكون الهدية مميزة، لذلك إليك قائمة بأفضل 10 هدايا يُمكنك الاختيار من بينها.

تَكِّن لنا أمهاتنا حباً غير مشروط، ولكن قد يحتاجن أحياناً إلى قضاء بعض الأوقات الهادئة ولتوفير تلك الأجواء لهن، يُقدم متجر Harman House بمركز برجمان أنواع متعددة من السماعات اللاسلكية والعازلة تماماً للضوضاء من العلامة التجارية JBL لتختار منها ما يناسبك.

سماعة أذن JBL Tune 115- بسعر 209 دراهم إماراتية وسماعة أذن JBL Wave 300- بسعر 329 درهماً إماراتياً، متوفرة بمتجر Harman House بمركز برجمان

تستطيع أيضاً أن تشتري لها الساعة الذكية Samsung Galaxy Watch4 من متجر سامسونج بالمركز لتساعدها على تتبع تقدّم لياقتها البدنية أو أحد إكسسوارات أجهزة سامسونج بخصم إضافي 10% داخل المتجر.

إكسسوارات أجهزة سامسونج- تمتع بخصم 10%؛ ساعة Samsung Galaxy Watch4 الذكية- بسعر 745 درهماً إماراتياً بمتجر Samsung بمركز برجمان.

ما رأيك في المجوهرات الذهبية أو الفضية أو غيرها المرصعة بالأحجار الكريمة؟ فإن المجوهرات الأنيقة أفضل الهدايا على الإطلاق.

يُقدم لك متجر Liali Jewellery مجموعة مختارة من المجوهرات الرائعة بمناسبة عيد الأم والتي سترسم الابتسامة على وجهها دون شك.

قلادة من الذهب الأبيض عيار 18 جرام مزينة بدلاية أنيقة تصلح للمناسبات الرسمية- السعر 7,000 درهماً إماراتياً وقلادة من الذهب الوردي مزينة بدلاية مرصعة باللؤلؤ والألماس- السعر 1,500 درهماً إماراتياً، متوفرة بمتجر Liali Jewellery بمركز برجمان.

إذا كنت ترغب في تقديم هدية لوالدتك تعكس امتنانك لها على الوقت الذي قضته في رعايتك، فهذه الساعة هي خيارك الأمثل.



متاحة الآن بمتجر Basel Watch بسعر مخفض.

ساعة يد حريمي Adriatica Sapphire Moonphase من العلامة التجارية أدرياتيكا- السعر 534 درهماً إماراتياً متوفرة بمتجر Basel Watch بمركز برجمان.

تُعد الشموع المعطرة ومنتجات سائل الاستحمام والعطور الرقيقة من أجمل الهدايا وأقربها لقلب السيدات. لذلك، دلل والدتك واظهر لها اهتمامك وحبك من خلال مجموعة فاخرة من المنتجات المتوفرة بمتجر Rituals لمستحضرات التجميل بمركز برجمان.

عطر Fleurs Ocean أو دو بارفيوم- بسعر 245 درهماً إماراتياً وعطر Sakura Ayurveda- بسعر 205 درهماً إماراتياً، على التوالي؛ متوفرة بمتجر Rituals بمركز برجمان

يُمكنك أيضاً الاختيار من بين عدة خيارات هدايا مختلفة وبأكثر الأسعار تنافسية لدي متجر HEMA بمركز برجمان.

مجموعة الهدايا 1- السعر 40 درهماً إماراتياً تقريباً ومجموعة الهدايا 2- السعر 174 درهماً إماراتياً تقريباً، متوفرة بمتجر HEMA بمركز برجمان.

أما إذا كانت مولعة بالأزياء والموضة، فلن تجد أفضل من هذا الصَّنْدَلُ من العلامة التجارية Clarks بمركز برجمان.

يُمكنك إضفاء لمسة رقيقة على إطلالتها الصيفية مع هذا الصَّنْدَلُ المزود بوسادة من الحشوة الناعمة والمزين بشرائط مصنوعة من الجلد الفاخر لراحة أكثر.

صَّنْدَلُ "كارسي ستراب" من العلامة Clarks بمركز برجمان- السعر 425 درهماً إماراتياً

ما رأيك في الحلوى كهدية؟

من المؤكد أن صندوق الشوكولاتة الرقيق هذا والمُزين بشكل أنيق سينال إعجابها. قدم لها مجموعة الهدايا الرائعة هذه من العلامة Patchi.

صناديق هدايا الشوكولاتة من العلامة Patchi بمركز برجمان.

هذا ليس كل شيء؛ يُمكنك أيضاً تدليلها بدعوتها لقضاء وقت لطيف في Filli Café بمركز برجمان يوم 21 مارس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً والاستمتاع بأشهى الأطباق والأصناف، وسيُقدم المقهى مشروب اللاتية بالزعفران المميز لديه هدية لها.

ما رأيك في ذلك؛ أما إذا كانت من محبي الأكلات الإيطالية، فإن مطعم Mercato Centrale سيُقدم وجبة خاصة مكونة من ثلاثة أطباق لفردين بقيمة 139 درهماً إماراتياً.

مقهى Filli Café ومطعم Mercato Centrale بمركز برجمان.

المصدر: burjuman