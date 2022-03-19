4 نصائح ليبدو شعرك الخفيف أكثر غزارة مع منتجات روسانو فريتي

يمكن للشعر الخفيف أن يكون جميلاً بطريقته الخاصة، لكن يميل العديد منا إلى الرغبة في الخصلات السميكة للحصول على مظهر غزير وحيوي. إن كنت من هؤلاء – فليس هناك أفضل من نصائح محترفة وسهلة عن الطريقة التي تجعل شعرك يبدو أكثر غزارة وتوصيات مصفف شعر المشاهير والأفضل في هذا المجال، "روسانو فريتي".

فيما يلي بعض النصائح لتكثيف شعرك، وإضافة ملمس رائع والحصول على خصلات حيوية وجذابة لتلك الأيام حين تشعرين بالإثارة والرغبة في التغيير – باستخدام مجموعة روسانو فريتي المكثفة Grandioso.

1- اختاري المنتجات الصحيحة للعناية بشعرك

الخطوة الأولى للحصول على ذلك المظهر الغزير هو اختيار مجموعة المنتجات الصحيحة. وهكذا، من المهم أن يحتوي روتينك للعناية بشعرك على شامبو مكثف وبلسم مكثف لإعطاء شعرك مظهراً غنياً. جربي شامبو الحجم الإضافي (175 درهماً إماراتياً) Grandioso Extra Volume وبلسم الحجم الإضافي (192 درهماً إماراتياً) Grandiosoe Extra Volume Conditioner من مجموعة روسانو فريتي للحصول على أفضل نتائج. هذه التركيبات الغنية بالمكونات الطبيعية، المغذية تعمل على تقوية الشعر بينما تضيف حجماً وحيوية طبيعية للشعر.

2- استخدمي سبراي مكثف

يمكن للسبراي المكثف عالي الجودة إضافة "حيوية" فورية لشعرك، خاصةً إذا أضفته إلى خصلاتك المبللة قبل التصفيف. سبراي روسانو فريتي (192 درهماً إماراتياً) Grandioso Volumising Spray هو منتج التصفيف المثالي الذي يعطيك أكثر من الشعر الحيوي، بسبب تركيبته شديدة الخفة التي ترسم الإلهام من Umbria، قلب إيطاليا الأخضر الخصب. تم تصميم التركيبة باحترافية لتعطي الشعر الخفيف، والرقيق، والقصير حجماً طبيعياً رائعاً بينما ترفع الجذور لحيوية إضافية.

3- قصة شعر رائعة تصنع فرقاً هائلاً

إنها حقيقة. واحدة من أسهل الوسائل التي تجعل الشعر الخفيف يبدو أثقل هو قص شعرك بصورة منتظمة للحفاظ على الأطراف صحية وقوية – وبالتالي تحصلين على نمو أفضل وأكثر غزارة. مصفف الشعر المحترف سيكون قادراً على قص، وتلوين وتصفيف شعرك بطريقة تبرز أجمل ما فيه ويحصل على أفضل نتائج لنوع شعرك وملمسه.

4- غيري مكان فرق شعرك

إذا كنت تجمعين شعرك دائماً في جانب معين، جربي تقسيمه بطريقة مختلفة للحصول على شكل أكبر فوري. لأن خصلاتك تعتاد في النهاية على نفس الفرق، فتسقط في نفس الشكل مع الوقت. للحفاظ على الحجم عند الجذور، نقترح تبديل مكان فرق الشعر والإبقاء على الوضع الجديد باستخدام سبراي شعر مثبت.

تقدم مجموعة روسانو فريتي للعناية بالشعر حلاً لكل احتياجات العناية بالشعر وتضمن نتائج استثنائية. تساعد المجموعة الكبيرة الشعر ليصبح أكثر صحة وقوة ونعومة، طبيعياً وأكثر جمالاً.



المصدر: tishtash