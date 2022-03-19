علامة GANT تفتتح متجرها الجديد في دبي هيلز مول

كشفت GANT، العلامة الأمريكية الرائدة لأسلوب الحياة العصرية، عن توسيع حضورها في منطقة الخليج العربي من خلال افتتاح متجرها الثالث والعشرين في دولة الإمارات وتحديداً في دبي هيلز مول. ويقدم المتجر الجديد تشكيلة من الأزياء العصرية التي تلبي أذواق الرجال والسيدات ويتزامن الافتتاح مع إطلاق تشكيلة العلامة لموسم ربيع وصيف 2022.

ويعكس المتجر الجديد بتصميمه البسيط والعصري مفهوم العلامة ورسالتها من خلال الإطلالات الأنيقة ومنصات العرض وتقديم العروض حول المنتجات وشرح ارتباطها بأسلوب الحياة العصري. وتتلون الجدران وقطع الأثاث في المتجر بتدرجات البني والرمادي التي تبرز لون العلامة الأزرق المميز، كما يتخلل التصميم عددٌ من التدرجات اللونية الهادئة الفاتحة والداكنة.

وتقدم العلامة في موسم ربيع وصيف 2022 مجموعة من التصاميم العملية والمريحة الموجهة لعشّاق الجرأة ومحبي السفر والترحال. وتستوحي التشكيلة طابعها المميز من أزياء السبعينيات من القرن الماضي، مع تغيّر طفيف بالتصاميم، فعلى الرغم من التركيز على الملابس الفضفاضة والمريحة، هناك عودةٌ إلى التصاميم الضيقة والقصات التي تظهر تفاصيل الجسم وتجديد لتصاميم تشكيلة روف ويذر المصغّرة المستوحاة من الحياة البحرية.

يتمحور إرث علامة GANT حول موضة الساحل الشرقي الأمريكي منذ انطلاقها في مدينة نيو هافن بكونيتيكت عام 1949، حيث تحافظ العلامة على شغفها بجمال وتقاليد الطبيعة الأمريكية من خليج كيب كود الساحر إلى الأجواء الخريفية النابضة بالحياة في غابات الشمال الشرقي. وتحظى علامة GANT اليوم بحضور قوي في المنطقة، حيث تدير 36 متجراً في مختلف دول الخليج العربي. وتتمحور فلسفة العلامة حول الأصالة والجودة والرياضة والذوق الأصيل، وتسعى إلى الاستمرار في تحديد وتطوير الأزياء المريحة والعصرية مع الحفاظ على مبادئها وأصولها العريقة.



المصدر: atteline