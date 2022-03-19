تألقي ببشرة مشرقة طوال اليوم مع الكولاجين

بات الكولاجين من أكثر العناصر انتشاراً واستخداماً في كل مكان – بدءاً من تناوله في المكملات الغذائية إلى استخدامه في الحقن المخصصة للرعاية بالبشرة، وصولاً إلى توفيره في منتجات ترطيب البشرة، ولكن ما هي هذه المادة التي يتحدث عنها الجميع؟

يعتبر الكولاجين من أهم المكونات الضرورية لتعزيز نضارة البشرة. وهو بروتين تنتجه أجسادنا بشكل طبيعي، يساعد في منع ظهور التجاعيد ويحافظ على نضارة البشرة وشبابها. وهو العنصر المسؤول عن تنعيم مظهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد، ما يجعله من المواد الأساسية في تكوين البشرة، حيث يحافظ على مرونتها وتماسكها وحيويتها. ومن الطبيعي أن نحب هذا المكون، إلا أن المؤسف في هذا الإطار، أن إنتاج الكولاجين طبيعياً في أجسامنا يتوقف بعد بلوغنا سن العشرين.

ويسعدنا تعريفك على ينبوع الشباب وتوفيره لك في أحدث منتجات أولاي- كولاجين ببتيد 24.

نقدم لك مجموعة كولاجين ببتيد 24 الجديدة من أولاي - التي تتغلغل بشكل أعمق في البشرة لاستعادة تماسكها وتألقها مرة أخرى!

تم تزويد مجموعة كولاجين ببتيد 24 الجديدة من أولاي بمادة ببتيد الكولاجين المطورة باستخدام العلوم، والمتوفرة طبيعياً، مع نسبة 99٪ من النياسيناميد النقي (فيتامين B3)، حيث تتغلغل بعمق وصولاً حتى 10 طبقات من البشرة، لتحسين مرونتها وتعزيز تماسكها، وبالتالي مواجهة العوامل المحيطة المسببة لإجهادها لمدة 24 ساعة.

يمنحك مرطب أولاي ريجينيريست كولاجين ببتيد 24، بشرة أكثر تماسكاً ونضارة بنسبة 40% طوال اليوم، مع أعلى مستوى من ببتيد الكولاجين مقارنة بالتركيبات الأخرى من منتجات أولاي.

تشتمل العديد من المنتجات المتوفرة في الأسواق على عنصر الكولاجين، والذي يتميز بكبر حجمه، ما يمنعه من اختراق البشرة، وبالتالي البقاء على السطح الخارجي وعدم التغلغل إلى العمق ومنح البشرة الفوائد المرجوة. تم تطوير مجموعة كولاجين ببتيد 24 من أولاي على نحو محسّن عبر تزويدها بعناصر الببتيد الفائقة، والتي تتميز بجزيئات صغيرة يمكنها اختراق سطح البشرة بفضل تركيبتها المتطورة. بعد ذلك، تعمل عناصر الببتيد على تنشيط الكولاجين بطريقة تحاكي الكولاجين الطبيعي، وبالتالي إنتاج العناصر المطلوبة لترطيب البشرة وتعزيز تماسكها. وبينما يبقى الكولاجين التقليدي على مستويات سطح البشرة، ثبتت الوقائع أن منتجات كولاجين ببتيد 24 من أولاي تخترق طبقاتها بنسبة تصل إلى 40٪ مقارنة بالكولاجين العادي.

تتضمن مجموعة أولاي ريجينيريست كولاجين ببتيد 24 سيروم ومرطب، مصمم كل منهما بشكل متطور لتلبية احتياجات البشرة وتمكينك من الحصول على كافة المكونات اللازمة لروتينك اليومي الخاص بالعناية الشخصية، بالإضافة إلى ترطيب البشرة على مدار 24 ساعة. تساعد التركيبات الجديدة مع ببتيد الكولاجين والنياسيناميد (فيتامين B3)، في تعزيز مظهر البشرة لتبدو أكثر تماسكاً مع الحفاظ على رطوبتها. وهذه هي الوصفة الأساسية للحصول على بشرة أكثر نعومة وتماسكاً على نحو واضح.

تطوير المكونات باعتماد الابتكار

يعتبر الكولاجين من أهم المكونات الضرورية لتعزيز نضارة البشرة. وهو بروتين تنتجه أجسادنا بشكل طبيعي، ويساعد في منع ظهور التجاعيد ويحافظ على نضارة البشرة وشبابها. وهو العنصر المسؤول عن تنعيم مظهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد، ما يجعله من المواد الأساسية في تكوين البشرة، حيث يحافظ على مرونتها وتماسكها وحيويتها. يُعد ببتيد الكولاجين من أولاي، مكوناً رئيسياً للمساعدة في الحفاظ على حيوية البشرة ونضارتها طوال اليوم، وهو عنصر جزئي من نفس مادة الكولاجين الطبيعي المتوفرة في بشرتنا.

يتم امتصاص تركيبته في البشرة لتعزيز تماسكها وتوفير مستويات أفضل من الترطيب – والحفاظ على مرونتها وحيويتها طوال اليوم. وتعمل هذه المكونات عند استخدامها مع تركيبة أولاي لمقاومة علامات تقدم السن على نحو فائق الفعالية، بشكل يحاكي الكولاجين الطبيعي لمنحك بشرة أكثر ترطيباً ونعومة وتماسكاً.

تلعب مكونات أولاي المميزة مثل النياسيناميد (فيتامين B3)، دوراً أساسياً في تجديد خلايا سطح البشرة والحفاظ على رطوبتها لضمان تماسكها ومرونتها طوال اليوم. وتعمل ببتيدات الكولاجين عند استخدامها مع النياسيناميد بنفس الطريقة التي تعمل بها الببتيدات التي تنتجها البشرة الأصغر سناً بشكل طبيعي، ما يحافظ على تماسكها وحيويتها.

بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير أولاي ريجينيريست كولاجين ببتيد 24 بدون استخدام العطور أو البارابين أو الفثالات أو الأصباغ الصناعية. يا للروعة!

متوفر في جميع أنحاء الدولة، اختبري بنفسك فعالية مجموعة كولاجين ببتيد 24 للحصول على بشرة رطبة وأكثر حيوية وتماسكاً طوال اليوم. جربيها!



المصدر: mslgroup