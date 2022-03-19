ماركة لاوفل لندن متوفرة الآن في المنطقة

أطلقت الماركة البريطانيّة لاوفل لندن منتجاتها في المنطقة بشكل رسميّ، مع توفير إمكانيّة الشحن السّريع لكلّ من دولة الإمارات العربيّة المتّحدة والمملكة العربيّة السعوديّة والكويت وقطر. وتشمل المجموعة الحاليّة لماركة لاوفل لندن تشكيلة من الحقائب الأنيقة والبسيطة التي تتميّز بكونها "جميلة وعمليّة" بكلّ ما للكلمة من معنى، فهي تمزج بين المظهر الخارجي الأنيق والمظهر الداخلي المُصمّم بعناية فائقة، ممّا يجعل منها الخيار الأمثل للنساء العاملات والطّالبات وكُلّ السيّدات على حدّ سواء.

تمّ إنشاء ماركة لاوفل لندن سنة 2019 عندما لاحظت المحاميّة سحر بهاتي وجود حاجة مُلحّة لتوفير حقائب نسائيّة لا تتميّزُ بناحيتها الجماليّة فحسب، بل تُبرز أيضاً نسق الحياة السريع الذي تعيشُه المرأة العصريّة حاليّاً. إذ تعاونت سحر مع مُصمّم بريطاني مشهور سبق له العمل مع شركة رالف لورين وهاوس أوف فريزر وتيد بيكر، من أجل خلق علامة تجاريّة تعكس رؤيتها الخاصّة. فقاما بالتعاون مع بعض لتحسين أنماط حقائب اليد التقليديّة وتمكنا سويا من إنشاء علامة تجاريّة سرمديّة، لم تتمّ تجربتها على حيوانات الإختبار، وتُلبّي إحتاجات المرأة العصريّة والمشغولة.

تضمُّ التشكيلة الأولى من حقائب لاوفل لندن، الذي أُطلق عليها إسم "المجموعة الكلاسيكيّة"، أربع حقائب عصريّة ومُتعدّدة الإستعمالات، وهي كالآتي: حقيبة آسبن وداليا وسيانا وكاميليا. تتميّز جميع حقائب لاوفل لاندن بكونها تُوافق عليها مجموعة الرفق بالحيوان "بيتا" لأنّ مُنتجاتها لم تتمّ تجربتها على حيوانات الإختبار، فهي تستعين بالجلد النباتي في صنع حقائبها، التي تتميّز بكونها حقائب مُستدامة بيئيا وخالية من مادة كلوريد متعدد الفاينل. وبالرغم من ذلك، تحرص ماركة لاوفل لندن على المحافظة على جودة ومظهر ومتانة حقائبها، بغضّ النظر عن ظروف إستخدامها أو أحوال الطقس.

حقيبة آسبن (1200 درهم إماراتي) هي حقيبة كتب سرمديّة، صُنعت خصيصاً لتجمع بين الأنوثة والفعاليّة. تتألّف الحقيبة من جيب رئيسي واسع وجيوب ثانوية، بالإضافة إلى جيب مصنوع من مطّاط النيوبرين، أين يمكنك حفظ قارورة ماء أو مظلّة، كما تشملُ جيب مُبطّن لحفظ الحاسوب المحمول. وتحتوي حقيبة آسبن على مقبض ثنائي أنبوبي الشكل وحزام قابل للفصل، ممّا يجعل منها حقيبة متعدّدة الإستخدامات ومثاليّة من أجل التنقّل.

حقيبة سيانا (1200 درهم إماراتي) هي حقيبة كتب كلاسيكيّة وضروريّة، مناسبة لكلّ الأمهات والنساء العاملات المشغولات، وملاءمة أيضا للفتيات اللاتي يرغبن في قضاء وقت ممتع. حقيبة سيانا مُخطّطة بالكامل بالجلد السويدي الناعم، ممّا يجعلُها تمزج بين طابع البساطة والرُقي. تحتوي الحقيبة من الدّاخل على أقسام متعدّدة، مثل الجيب المُبطّن المُخصّص للحاسوب المحمول والجيوب المختلفة لحفظ أجهزة الشحن والآيفون والدفاتر. حقيبة سيانا متوفّرة باللّون الأسود والقمحي والأزرق الدّاكن.

حقيبة داليا (1200 دزهم إماراتي) تمّ تصميمها لتتماشى مع الموضة الرائجة ولتكون فعّالة في نفس الوقت. تأتي الحقيبة في حجم متوسّط ممّا يجعلها حقيبة ممتازة للعمل والرياضة والتنزّه خلال عطلة الأسبوع. تحتوي الحقيبة على جيب مبطّن لحفظ الحاسوب المحمول ومساحة داخليّة من أجل التخزين الإضافي، كما تشمل أيضا شريطً مطّاطي داخلي وخفيّ من أجل تثبيت قارورة الماء، بالإضافة إلى جيوب ثانويّة لحفظ الدفاتر والآيفون والبطاقات والمفاتيح. حقيبة داليا متوفّرة باللّون الأسود والأزرق الدّاكن الأنيق.

حقيبة كاميليا (500 درهم إماراتي) تجمع هذه الحقيبة بين الموضة الرائجة والفعاليّة ممّا يمنحها طابعاً مُميّزاً. حقيبة سيانا هي حقيبة كتف خفيفة الوزن، بإمكانها إحتواء جميع مستلزماتك مع الحفاظ على شكلها البسيط والمُصغّر، الذي يُتيح لك إستخدامها لقضاء حاجيّاتك اليوميّة وحتّى للتنزّه ليلاً. لهذه الحقيبة البسيطة والمصقولة شكل خادع، فبالرّغم من حجمها الصغير، إلاّ أنّها تحتوي على أقسام مُتعدّدة تسمح لك بتخزين جميع مُستلزمات السفر اليوميّة. إذ تتضمّنُ ثلاث فتحات لحفظ ثلاث بطاقات مصرفيّة ومكان مُميّز لحفظ مُرطّب الشفاه ومساحة لحفظ المفاتيح والهاتف المحمول. تعِدُكُم حقيبة كاميليا بأن تُصبح جزءاً أساسياً من خزانة الإكسسوارات الخاصة بكم.

تجمع ماركة لاوفل لندن بين الموضة الكلاسيكيّة والخاصيّات العمليّة، فتخلقُ بذلك تشكيلة من الحقائب المُستدامة والمسؤولة إجتماعيّاً، التي تسعى إلى تمكين ومساندة النساء في جميع مشاوير الحياة.



المصدر: tishtash