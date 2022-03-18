روتينك الخاص للعناية بالبشرة من 9 صباحاً إلى 9 مساء مع هيربل إسنشيالز

هيربل إسنشيالز هو المفضل لدى كثيرين في المنطقة فهو العلامة التجارية لمنتجات العناية بالبشرة الحائزة على جوائز التي تعطيك بشرة مرطبة ومشرقة. منتجات هيربل إسنشيالز المصنوعة في فرنسا، التي يسهل للجميع الوصول إليها وتُعرض بأسعار معقولة بدون التنازل عن الجودة، معك في كل خطوة من الطريق للوصول لبشرة صحية وأكثر إشراقاً.

كخبراء في مهنتهم، الترطيب هو صميم عملهم، ويتأكدون من أن كل منتجاتهم مشبعة بالقدرات الشفائية لماء ينابيع الهيمالايا المتوازن طبيعياً. تصنع لك هيربل إسنشيالز روتيناً يومياً من 9 صباحاً إلى 9 مساء للعناية بالبشرة مع المنتجات الأساسية للعناية بالبشرة التي ينبغي عليك الحصول عليها لتضميها إلى روتينك اليومي.

المنظف السحري (45 درهماً إماراتياً)

يزيل البلسم المنظف الغني الأوساخ والماكياج، معطياً بشرتك إشراقة صحية. مناسب لكل أنواع البشرة، خاصةً البشرة الجافة، فهو يحتوي على عناصر مرطبة مثل زيت عباد الشمس والجلسرين. فتظهر بشرتك ناعمة، وملساء، ومرطبة.

القناع المضيء (50 درهماً إماراتياً)

سيعتني هذا الماسك الحائز على جوائز بالبشرة المجهدة، الذابلة، ليجعلها أنعم، وأفتح بوضوح، وأكثر إشراقاً. في وجود البابايين (إنزيم مستخلص من ثمر نبات البابايا النيء) المحلل للخلايا الميتة، والصلصال الصيني المنقي، وزبدة الشيا المغذية، وزيت اللوز الحلو الذي يعزز ترطيب البشرة، يكون قناع الوجه الفعال هذا مملوء بالإنزيمات الطبيعية لنعومة وإشراقة واضحة.

التونر المنعش (65 درهماً إماراتياً)

جددي شباب بشرتك ورطبيها بعد تنظيفها مع هذا التونر المنعش لكل أنواع البشرة. يهدئ مستخلص الخيار البشرة بينما يساعد ماء الورد على الترطيب. مثالي للاستخدام بعد تنظيف البشرة وقبل وضع المرطب. أثبت إكلينيكياً أنه يوفر تأثيراً مرطباً فورياً للبشرة ويزيد الترطيب بنسبة 41%.

الجل المرطب Hydra Active Gel (60 درهماً إماراتياً)

جل مرطب خفيف رائع مصمم ليتحكم في اللمعة، ويخفف شكل المسام ويوازن البشرة الدهنية بدون أن يتسبب في جفافها. مصنوع من الألوة فيرا والنعناع، ليسكن ويرطب البشرة، مقللاً العيوب ومرطباً الجلد. أثبت إكلينيكياً أنه يزيد الترطيب بنسبة 106%.

جل العين المرطب (70 درهماً إماراتياً)

احصلي فوراً على التفتيح، والامتلاء، وتخلصي من الانتفاخات وأعدي الحيوية لمنطقة ما حول العين مع جل العين المرطب بعمق المصنوع من هيالورونات الصوديوم والألوة فيرا. مناسب لكل أنواع البشرة، اختبري العيون المشرقة صباحاً ومساء.

برايمر Photo Finish Face Veil (65 درهماً إماراتياً)

هذا البرايمر بحمض الهيالورونيك ومركب إحلال البشرة يطمس بوضوح العيوب، ويهدئ البشرة ويضيف لها إشراقة ناعمة ورائعة. ستشرق بشرتك من الداخل لتبدو في الحال مثالية.

منتجات هيربل إسنشيالز تخلو صناعتها من إيذاء الحيوانات، بمكونات طبيعية الأصل بنسبة لا تقل عن 90%، تشمل قائمة من المكونات المبتكرة التي لا تتضمن مواد ضارة مثل الزيوت المعدنية، والكبريتات، والبرابين. كما أن معظم مجموعتهم نباتية معتمدة.



المصدر: tishtash