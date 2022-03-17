أفكار هدايا للأمهات المحبّات للماكياج في عيد الأم

مع اقتراب عيد الأم، يبدأ كل أفراد العائلة في البحث عن الهدية المثالية للوالدة، ومع أن الزهور والشوكولاتة هي الهدايا المعتادة في هذا اليوم، لكن نقترح عليكِ إهداء والدتك هدية مختلفة تشعرها بالقوة.

فما رأيك أن تدلليها بأحمر شفاه Lip Spectrum منJust B Cosmetics ؟

Lip Spectrum هي مجموعة أحمر شفاه مثالية تتناسب مع كل إطلالة ووقت، تم إنشائها للاحتفاء بجمال كل امرأة مهما كان لون بشرتها.

Lip Spectrum هو أحمر شفاه متعدد الأبعاد مزدوج الأطراف، يأتي كل قلم بطبقتين ولونين يمكن مزجهما معاً بأكثر من طريقة للحصول على إطلالات مثالية متعددة.

يقدم كل منتج منLip Spectrum تركيبتين، سائلة (Pigment Fluid) ولامعة (Pigment Glaze).

تُضفي التركيبة السائلة لمسة نهائية غير لامعة، أما التركيبة اللامعة فتوفر لمسة نهائية كريمية ناعمة.

تركيبة هذا المنتج الرائع غنية بمكونات عالية الجودة مثل فيتامين E وشمع العسل وزيت بذور دوّار الشمس الذي يحمي ويغذي الشفاه.

يتوفر أحمر الشفاه الجديد بخمس مجموعات من الألوان وعشر درجات مبهجة ويمكنكِ الحصول عليها أونلاين من موقع العلامة https://justbcosmetics.co/. وإليكِ التفاصيل عن كل لون:

Not Just Pink

145 درهم إماراتي

يشتمل على درجات من اللون الوردي التي تتكيف مع لون الشفاه، مما يجعله المنتج المثالي للاستخدام اليومي.

لونه ليس هادئاً جداً وليس ساطعاً للغاية أيضاً ولكنه مناسب تماماً لإضافة لون رائع على أي إطلالة.

Not Just Peach

145 درهم إماراتي

يضيف Not Just Peach لوناً غنياً إلى الشفاه حيث يجمع بين درجات اللون الوردي والخوخي والبرتقالي لإضفاء لمسة متوهجة على إطلالتك تتخللها لمسات هادئة من لون الكراميل.

Not Just Magenta

145 درهم إماراتي

يتكون هذا القلم من عدة درجات تترك لوناً فاتناً على الشفتين بفضل لونيّ التوت الأحمر والبرقوقي.

Not Just Champagne

145 درهم إماراتي

Not Just Champagne هو أحد منتجات العلامة المفضلة لدى الكثيرات حيث يجمع بين مزيج من درجات ألوان الوردي الداكن والعسلي والشوكولاتة، لذا فهو مناسب لأي حدث ووقت.

Not Just Red

145 درهم إماراتي

هذا القلم هو بالتأكيد الاختيار الأفضل للكثير من محبّات الأناقة والجمال بفضل لونه الأحمر الجريء النابض بالحياة.

فهو مناسب تمامًأ للحصول على إطلالة ساحرة.

المصدر: popcomms