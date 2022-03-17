تحتفل ALDO بشهر السلام والشكر مع حملة رمضان 2022

تطلق ALDO، الرائدة العالمية في عالم الأحذية والإكسسوارات، حملة مجموعة رمضان الجديدة لعام 2022 التي تقوم بها Model Roz (@model_roz)، عارضة الأزياء العالمية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي التي ولدت في المملكة العربية السعودية.

تستغل حملة هذا العام الشعور الذي نحن إليه عندما نستقبل ضيوفنا على الأعتاب، لنلتف معاً حول طاولة تزينها المصابيح، نحتفل بأوقات الدعاء والتأمل. بدأت الحملة الآن عبر كل وسائل التعامل مع العلامة التجارية خلال رحلة المستهلك، في المتجر، وأون لاين، وعلى صفحات ALDO على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعرض مجموعة ALDO لرمضان 2022 Model Roz (@model_roz) عارضة الأزياء الشهيرة المقيمة في كاليفورنيا والإنفلوونسر التي لها 13.2 مليون متابعاً على صفحتها على إنستغرام. بالإضافة إلى اشتراك عارضة الأزياء Madison Desilva (@madisondesilva) وعارض الأزياء Ethan Turner، ويقوم بالتصوير Max Abadian والمصممة Sophie Lopez.

تعكس مجموعة هذا العام ألوان وزينة رمضان الغنية، مع الباستل الناعم، والبنفسج الهادئ، والدرجات الذهبية، وتعيد تصوير البُنيات في أزياء الرجال، فتساعد جميعاً على بث روح الفخامة والمتعة التي تحيط بالاحتفال. تقدم المجموعة المصممة بميزات مريحة مثل تقنيات Pillow Walk وFlex التي تنفرد بها ALDO تشكيلة متنوعة من الكعاب المميزة من المرتفعة العريضة المريحة، إلى الأنيقة المرصعة بالجواهر. وللرجال، القطع النحاسية والجلد المستوحى من التماسيح هي أيضاً سمة تجدها في المجموعة ومتوفرة في الأحذية الخفيفة والكلاسيكية.

قالت Model Roz عن العمل مع العلامة التجارية: "إنه لشرف عظيم أن أكون جزءاً من حملة ALDO لرمضان 2022 للعام الثاني على التوالي. بالنسبة لي ولأحبائي، شهر رمضان من أهم شهور السنة لأننا نجتمع فيه لنحيي قيم الامتنان، والقوة والواعي الذاتي، القيم التي تتماشى تماماً مع قيم العلامة التجارية ALDO".



المصدر: tishtash