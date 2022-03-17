سلفولوجي تطلق سوق العلاجات التجميلية الأول على الإطلاق في المنطقة

أعلنت "سلفولوجي"، المنصة الرقمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق السوق الأول من نوعه للعلاجات التجميلية والذي يتيح للمستخدمين استكشاف العلاجات التجميلية والتعلم عنها وحجز المواعيد للحصول عليها عبر شبكة الإنترنت.

ويمكن للمستخدمين استكشاف المحتوى الأصلي والغني بالمعلومات باللغتين العربية والإنجليزية من إعداد نخبة من خبراء القطاع التجميلي، والمقارنة بين مئات المختصين في أبرز العيادات الرائدة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، والاختيار من قائمة تضم أكثر من 10 آلاف علاج وحجز المواعيد للحصول عليها عبر المنصة، دون الحاجة إلى إجراء الاتصالات الهاتفية مع العيادات!

وتصدّر إطلاق المنصة صدارة المشهد في دبي الليلة الماضية، حيث تألق برج خليفة الأعلى في العالم بعرض ضوئي مذهل لكشف النقاب عن العلامة التجارية الجديدة، ودعوة المستخدمين لاستكشاف عالم العلاجات التجميلية على موقع selfologi.com. وانطلق العرض المبهر على ارتفاع 828 متراً بحضور تامر والي، مؤسس شركة "سلفولوجي"؛ وروب باي، المدير التنفيذي لشركة "سلفولوجي"؛ إلى جانب عدد من خبراء القطاع والأخصائيين وممثلي وسائل الإعلام والشخصيات المؤثرة البارزة في المنطقة.

من جانبه، قال تامر والي، مؤسس شركة "سلفولوجي": "يجسّد إطلاق منصة’سلفولوجي‘ القائمة على التكنولوجيا المتطورة خطوة مهمة على صعيد تعزيز الشفافية في قطاع العلاجات التجميلية في المنطقة، إذ نهدف إلى إزالة الغموض عن العلاجات التجميلية وتمكين المستخدمين من التواصل بكل ثقة مع المختصين وعيادات التجميل الموثوقة وكل ذلك من خلال موقع إلكتروني واحد. وتجمع منصتنا الرقمية بين نصائح المختصين الموثوقة والإرشادات الشاملة ذات الصلة بالعلاجات وشبكة واسعة من عيادات ومختصين بهدف تمكين المستهلكين عبر منحهم الثقة اللازمة للنجاح على امتداد رحلة اكتشافهم لذواتهم".

وأضاف والي: "نعمل على إحداث نقلة رقمية نوعية في منظومة العلاجات التجميلية عبر توفير مفهوم جديد ومبتكر للأسلوب الذي يتبعه رواد القطاع على المستويين المحلي والإقليمي لاستعراض خبراتهم على نطاق عالمي. ونحن على ثقة بأن بناء مجتمع موثوق من الشركاء يتيح لنا المساهمة سوياً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الخارطة العالمية في هذا المجال".

من جهته، قال روب باي، المدير التنفيذي لشركة "سلفولوجي": "تعتبر ’سلفولوجي‘ منصة جديدة ومبتكرة هدفها تسخير الإمكانات الكاملة للرقمنة وتسهيل الوصول إلى العلاجات التجميلية في سوق تشهد تنافساً متزايداً. وبينما يمكن للمستهلكين حجز المواعيد لكافة الخدمات تقريباً عبر شبكة الإنترنت، يفتقر قطاعنا لمثل هذه الميزة المريحة، ولهذا نقدم مصدراً شاملاً وموثوقاً للمعلومات ذات الصلة بالعلاجات التجميلية عبر الإنترنت لتعزيز السهولة والبساطة في عملية حجز العلاجات التجميلية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تطوير ميزة السوق التي نقدمها بهدف توفير وجهة نظر محايدة حول المختصين وعيادات التجميل لتزويد المستهلكين بالمعارف اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العلاجات التجميلية. ولا يتعلق الموضوع بالترويج للخدمات أو إقناع الناس بتلقي هذه العلاجات من وجهة نظرنا، بل إنه يتمحور كلياً حول ضمان تقديم محتوى قيم وممتع يتيح للمستهلكين تكوين فهم أفضل عن هذه الفئة المعقدة والمخيفة في بعض الأحيان من الإجراءات العلاجية. ونظراً لأن استكشاف العلاجات التجميلية قرارٌ شخصي للغاية، يمكن للراغبين الاعتماد على ’سلفولوجي‘ بكل اطمئنان لما نوفره من محتوى أصلي وموثوق يساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة. وفي ذات الوقت، نساعد المختصين على تأسيس وترسيخ حضورهم الرقمي واستعراض الطيف الكامل لقدراتهم والعلاجات التي يقدمونها للجمهور".

وتتمحور منصة "سلفولوجي" حول محرك بحث سهل الاستخدام وقابل للتكيف يساعد المستهلكين في العثور على أفضل العيادات والمختصين. ويمكن للمستخدمين البحث بشكل مباشر عن العلاجات المفضلة لديهم على الموقع الإلكتروني، أو تصفية خياراتهم بحسب نوع العلاج أو العيادة أو الأختصاصي أو الموقع أو الأجهزة أو السعر. ويحظى هذا الأمر بدعم تجربة حجز سلسة ومتكاملة لكل من المستهلك والعيادة. وتخضع كافة العيادات والمختصين لعملية تدقيق صارمة وستقوم "سلفولوجي" بجمع تقييمات ومرجعات المستخدمين لبناء مجتمع من أصحاب الرؤى المتشابهة لمساعدة المستخدمين الآخرين على اتخاذ القرار المناسب.

ويمكن للمستخدمين استكشاف مجموعة مفصلة من النصائح والاتجاهات والمقالات الملهمة. كما يمكنهم إيجاد كافة المعلومات التي يحتاجونها بدءاً من نصائح العناية بالبشرة والرعاية الذاتية، وصولاً إلى جميع التفاصيل المتعلقة بالعلاجات استناداً لانطباعات وتقييمات أشخاص جربوها بشكل مباشر. وترغب "سلفولوجي" في جعل الأشخاص يشعرون بأفضل صورة لذاتهم بدءاً من تبديد المخاوف المتعلقة بالبشرة أو التعامل مع علامات التقدم في السن أو نحت الوجه والجسم أو الاستثمار ببساطة في بعض خدمات الرعاية الذاتية الأساسية. ومهما كانت المخاوف التي تراودهم، تقدم "سلفولوجي" للمستخدمين النصيحة والمعلومات وإمكانية حجز العلاجات التجميلية بكل سهولة عبر منصتها الرقمية.



المصدر: bcw-global