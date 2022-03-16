MANGO تسدل الستار عن مجموعة حصريّة لشهر رمضان الكريم

تستقبل علامة MANGO شهر رمضان المبارك بإطلاق مجموعة استثنائية مصممة خصيصاً للشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، تنضمّ عارضة الأزياء نورا عتال إلى فريق العلامة للمرّة الثالثة، من أجل الكشف عن مجموعتها الحصريّة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

تقدّم هذه المجموعة إطلالات محتشمة بلمسة عصريّة، وتنقسم إلى خطَّين مختَلفَين؛ يضمّ أوّلهما تشكيلة من القطع الفضفاضة والواسعة في لوحة ألوان محايدة وهادئة تناسب الإطلالات اليوميّة، فيما يتألّف الثاني من قطع أكثر حيويةً بالساتان الحريري ونقشات الأزهار الأنيقة والترتر والألوان التي تفيض حيويّة.

اختاري ما يحلو لك من مجموعة الفساتين الفضفاضة والبدلات المفصّلة والقفطانات وسراويل بلازو، بالإضافة إلى البلوزات الراقية بأقمشة خفيفة تمنحك راحة مُطلقة وأسلوباً منقطع النظير طوال الشهر.



المصدر: theqode