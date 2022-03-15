شركة واتسونز تتوسع في منقطة الشرق الأوسط بافتتاح متجر جديد في مردف سيتي سنتر بالإمارات

كشفت شركة واتسونز، الشركة الرائدة في مجال بيع التجزئة لمنتجات العناية بالصحة والجمال في آسيا، عن افتتاح أحدث متاجرها في المنطقة في مردف مول، ويعد المتجر الخامس لشركة واتسونز في الإمارات العربية المتحدة والسابع في منطقة الشرق الأوسط، وينضم إلى المتاجر المنتشرة في ستة مواقع أخرى لخدمة العملاء في دبي مول، ودبي فستيفال سيتي، ومول الإمارات، والوحدة مول في الإمارات العربية المتحدة، والظهران مول في المملكة العربية السعودية ومول الدوحة فستيفال سيتي في دولة قطر.

ويتميز بتقديم تجربة تسوق معززة مع تنشيطات تسويقية مثيرة طوال الشهر، ومكياج مجاني واستشارات العناية بالبشرة للمتسوقين الإماراتيين؛ ويضم المتجر أكثر من 200 علامة تجارية من جميع أنحاء العالم، كما يقدم مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر والعناية الشخصية التي تلبي الاحتياجات المتغيرة باستمرار لعملاء العناية والتجميل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

خبراء العناية بالبشرة وتوفير علامات تجارية عالمية حصرية

ومع مهمتها المتمثلة في إلهام العملاء وتقديم المنتجات التي تجعلهم "يبدون بشكل أنيق ويفعلون الأمور بكل ثقة، ويشعرون بالرضا كل يوم" تسعد واتسونز باعتبارها شركة رائدة في مجال العناية بالشرة أن تقدم للعملاء علامات تجارية عالمية حصرية، بما يشمل تارجت برو، سوبردراج، سكين أدفانسد، هادا لابو، بالإضافة إلى العلامات التجارية المرموقة والعالمية من منتجات التجميل الكورية مثل ديويتري وهوليكا هوليكا وليدرز وغيرها.

ومن جانبه صرح جوناثان واتس، المدير العام لشركة واتسونز مجلس التعاون الخليجي لدى مجموعة الفطيم، تعليقاً على افتتاح أحدث متاجر الشركة: "تلتزم واتسونز بجلب العلامات التجارية العالمية الجذابة وميسورة التكلفة في الجمال والعناية إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي."

وأضاف قائلاً: "تعدّ الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر أسواق مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة في العالم، ويغمرنا الحماس لافتتاح متجرنا الجديد في مردف سيتي سنتر مع طموحنا المتمثل في مواصلة رحلتنا لجعل واتسونز في متناول كافة متسوقي مستحضرات التجميل في كافة أنحاء المنطقة، وتفخر واتسونز بتوفير الجمال والعناية بالبشرة لعشاق اللمسات العصرية في عالم التجميل عبر قنوات البيع المباشر في المتاجر والبيع عبر الإنترنت، مع تقديم مشورة مجانية ومجموعة مختارة من أفخم وأرقى منتجات العلامات التجارية العالمية والحصرية؛ وتوفير بيئة تسوق جذابة للجميع ليشعروا بالترحيب والسلاسة؛ كما سنواصل التوسع في منطقة مجلس التعاون الخليجي لمنح عشاق الجمال والعناية بالبشرة تجارب تسوق تتسم بالسهولة والسرعة سواءً عبر قنوات البيع المباشر أو عبر الإنترنت."

يتمتع عملاء مردف سيتي سنتر في الوقت الحالي بفرصة استكشاف مملكة الجمال والعناية التي افتتحتها شركة واتسونز مؤخراً، مع توفر أقسام مخصصة للعناية بالبشرة وتنظيفها؛ وتوفير منتجات مستدامة ومُعدّة خصيصاً لتناسب المناخ المتنوع وأنواع البشرة المختلفة في المنطقة بالإضافة إلى وجود قسم مفتوح لمستحضرات تجميل حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة التأنق بمظاهر جديدة عبر استخدام مجموعة كبيرة من أرقى مستحضرات التجميل الشاملة والأكثر عصرية.

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المصدر: tishtash