بيرلوتي تسدل الستار عن سنيكر Fast Track Sport

تمّ ابتكار سنيكر Fast Track الأساسي عام 2015، وسرعان ما أصبح إحدى القطع المميّزة لدى علامة بيرلوتي، إذ استمدّ شكله من تصاميم القطع الرياضية البحتة ومن تقنيّات تصميم الأحذية الكلاسيكيّة، ممّا يجعله قطعةً ثوريّة تجمع بين المواد الفاخرة في جزئه العلوي وبين النعل الخارجي المطاطي الطري للغاية في أسفله. تتمتّع جميع نسخ هذا السنيكر بتصميم فريد، فمنها الرسمي، ومنها الكاجوال، ومنها الرياضي الجريء.

من جهته، استوحي تصميم سنيكر Fast Track Sport من أحذية الركض الكلاسيكية، ويأتي بلوحة ألوان مرحة ومزيج مواد مميّز ليناسب موسم الصيف.

يزخر هذا السنيكر بالتفاصيل الدقيقة والبسيطة في الوقت عينه، بدءاً من جزئه العلوي المصنوع من النيلون الأبيض والمزدان بدرزات تزيينيّة متباينة، مروراً بالجلد المطلي بالزنجار والشامواه، وصولاً إلى نقشة سكريتو بواسطة الليزر؛ كما يمتاز بنعل داخلي مبطّن فوقه نيلون مشبّك أبيض ونعل خارجي مطاطي، ليضفي طابعاً عمليّاً إلى تصميمه الأنيق.

تتوفّر نسختان مختلفتان من سنيكر Fast Track Sport: أوّلهما تأتي باللون الأخضر الداكن والشامواه الرمادي، مع تفاصيل من الجلد المطلي بزنجار Nero Grigio عند أعلى الكعب، ونعل خارجي مزدان بنفحة خفيفة من اللون الأخضر. أمّا النسخة الثانية فتجمع النيلون الأبيض بالشامواه الأحمر الداكن، في حين استمدّت ألوان أعلى نعلها وخلفيّتها من طلاء زنجار Duna الأحدث لدى الدار والذي يحاكي الصحراء بألوانه، ويتميّز نعلها الخارجي باللون البرتقالي المائل إلى البنّي. يمكن تنسيق هاتين النسختين من السنيكر بكلّ سهولة مع مجموعة بيرلوتي من الملابس الجاهزة لصيف 2022.

أصبح سنيكر Fast Track Sport متوفراً في متاجر بيرلوتي حول العالم وفي متجر بيرلوتي الإلكتروني في مارس 2022.



المصدر: theqode