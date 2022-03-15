الغاليريا جزيرة الماريه يسلط الضوء على أحدث توجهات الأزياء والأناقة لموسم ربيع/صيف 2022

كشف الغاليريا جزيرة الماريه، وجهة التسوق والترفيه والحياة العصرية الأبرز في العاصمة أبوظبي، عن أحدث تشكيلة من تصاميم الأزياء والمجوهرات الراقية الخاصة بموسم ربيع/صيف 2022، والتي تقدمها نخبة من الأسماء والعلامات التجارية العالمية لتلبية تطلعات وأذواق المتسوقين من المهتمين بآخر صيحات الأناقة والجمال للموسم الجديد.

- يمكن لزوار الغاليريا جزيرة الماريه الراغبين بمواكبة أحدث صيحات الموضة، الاختيار من أحدث تشكيلات الأزياء والمجوهرات التي تقدمها نخبة من الأسماء والعلامات العالمية المرموقة مثل شانيل، وديور، وفالنتينو وغيرها الكثير.

- التعرف على أحدث الإطلالات الخاصة بهذا الموسم، وأبرز الاختيارات من مدونة الأزياء الشهيرة دانا أحمد (@Dee4Dana).

- يوفر الغاليريا جزيرة الماريه لمحبي الأزياء والأناقة خيارات متنوعة لاختيار أجمل تصاميم الموضة الحديثة والمعاصرة، حيث يقدم كل من زارا، ومسيمو دوتي، وسي أو إس، وغيرها من الأسماء العالمية مجموعة متنوعة من الأزياء الأنيقة والملابس المتناسقة التي تناسب مختلف المناسبات.

- يمكن للزوار من الرجال والسيدات استلهام أجمل الاطلالات العصرية من دليل الأزياء الراقية الخاص بالغاليريا جزيرة الماريه، حيث يمكن الاطلاع على المجموعة الواسعة من تشكيلة أزياء الموسم من خلال تحميل الدليل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز.

- يعتبر الغاليريا جزيرة الماريه الوجهة العصرية الأمثل في العاصمة أبوظبي للاستمتاع بأشهى تجارب الطعام لدى المجموعة الواسعة من المطاعم العالمية التي توفر لزوارها أشهى المأكولات العالمية وإطلالات خلابة على الواجهة البحرية مثل مطعم زوما، ومطعم كويا، ومطعم إل بي إم.



المصدر: webershandwick