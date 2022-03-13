اكتشف أفضل ثلاث منتجات للعناية بالبشرة نظيفة تقاوم علامات التقدم بالسن

تستحق المرأة الاحتفال بدورها الرائع في المجتمع كل يوم. بالرغم من كل التحديات اليومية، تستمر المرأة في الصراع للحصول على حقوقها والانتصار على الأنماط التقليدية. تقدر NUME-Lab Switzerland دور المرأة المذهل في أن تجعل العالم مكاناً أفضل، ولديها هدف واحد فقط وهو التسامي بجمال المرأة وشخصيتها.

إذا كنت تتطلع للاحتفال بامرأة مميزة في حياتك أو حتى بنجاحاتِك الملحوظة خلال اليوم العالمي للمرأة أو عيد الأم في شهر مارس من هذا العام، توفر لك NUME-Lab أفضل مجموعة منتجات للعناية بالبشرة نظيفة مجددة للجمال ومقاومة لعلامات التقدم بالسن: "الثلاثي المجدد" “The Regenerating Trio” من NUME-Lab.

الخطوة 1: منظف التقشير العميق: Deep Exfoliating Cleanser التنظيف هو مرحلة غسيل البشرة وإزالة كل الأوساخ، والبكتيريا، والزهم الزائد، والماكياج، وخلايا الجلد الميتة التي تتراكم على مسامك طوال اليوم. تزيل التركيبة النظيفة الشوائب، وتحرر المسام وتقلل حجمها. تحمي التركيبة الخاصة الجلد من العوامل البيئية والتلوث، معطيةً ذلك الشعور بالنضارة الكاملة.

الخطوة 2: كريم تجديد الوجه Advanced Renewal Face Cream: هذا الروتين المرطب المذهل سيعطي بشرتك المحبوبة النعومة، والليونة، والامتلاء التي كنت تحملين دوماً بها. تجنبك المكونات المرطبة للعناية بالبشرة التعرض لأيام البشرة الجافة وتقلل الخطوط الرفيعة والتجاعيد. ستساعد على تفتيح بشرة وجهك، وتعالج الجلد المتضرر بسبب التقدم في السن وتعيد متانة البشرة عن طريق تنشيط الإيلاستين والكولاجين، فتعطيك بشرة ممتلئة ومرطبة!

الخطوة 3: سيروم التقشير الليلي المجدد للبشرة Resurfacing Night Peel Serum: ما الذي يقلق المرأة عندما يتعلق الأمر بالبشرة؟ التقدم في السن هو أول مخاوف السيدات حول العالم. سيروم التقشير الخاص بنا هو وسيلة فعالة وموثوق بها للتخلص من علامات التقدم في السن والتلون المفرط الباهت والبقع الداكنة. يحفز التقشير الليلي الأرومات الليفية لإنتاج كمية أكبر من الكولاجين للحصول على ذلك الشكل المثالي الطبيعي، النظيف والمشرق!

NUME-Lab متاحة حصرياً في غاليري لافاييت، دبي مول أو من خلال موقعهم الإلكتروني website.



المصدر: tishtash