مجموعة جيڤنشي لموسم خريف وشتاء 2022

"أردتُ حقاً ابتكار باقة من التصاميم المفعمة بالرقيّ والأنوثة احتفاءً بالمرأة القوية، يتخلّلها تلاعب بالعديد من التأثيرات الأميركية والباريسية مع لمسات رياضية وحرفية. وإلى جانب هذه المرأة الجريئة، يقف رجل معاصر يميل بالفطرة إلى الأناقة البعيدة عن التكلّف. يجسّد عرض الأزياء الرجالي والنسائي على حدّ سواء الواقع الذي نعيش فيه خير تجسيد." المدير الإبداعي لدار جيڤنشي ماثيو م. ويليامز.

توفّق مجموعة جيڤنشي لهذا الموسم ما بين سحر الأزياء الراقية وقواعد اللباس اليومي، إذ ارتقت العلامة بالإطلالة العادية إلى آفاق غير مسبوقة من التميّز لتجعل الأزياء الرسمية صالحةً للارتداء في الحياة اليومية. فاكتنفت التشكيلة قصّاتٍ مريحةً وضخمةً في آن معاً، وتصاميم زخرفية وعملية على حد سواء، وإطلالاتٍ متدرجة الطبقات وبسيطة في الوقت عينه، بما يحاكي همزة الوصل التي لطالما حرص ماثيو م. ويليامز على بنائها بين معايير الفخامة والطابع العملي في المجموعات الرجالية والنسائية للدار.

تطغى على هذه الباقة قصّات مفصّلة وواضحة المعالم تنضح أنوثةً وجاذبيةً مع تصاميم مشدودة تجمع ما بين الطابعين الرسمي وغير الرسمي، والبراءة والجرأة. لا يوجد ما هو ثمين فوق اللزوم، حتّى ولو تمّ استخدام أفخم الأقمشة: فقد ترافق الدنيم المعتّق مع حبيبات الترتر واللآلئ المبهرة احتفاءً بنهج هوبر دو جيڤنشي للزخرفة بمفهومها العملي. وبدورها حملت فساتين الصوف المكشكشة لمساتٍ رياضيةً فريدةً تمثّلت في الألوان الخارجة عن المألوف والأنسجة الشبكية لترتقي بإطلالتك اليومية من جهة، ولتضفي طابعاً عملياً مريحاً على إطلالتك المسائية من جهة أخرى. تتخلّل التصاميم تفاصيل جريئة وراقية في الوقت عينه، ويطغى عليها طابع درامي يزيده رونقاً تفاصيل مكشوفة تظهر لمحات من البشرة.

والملفت أنّ المُصمّم قد استمدّ إلهامه من الملابس الخارجية ليبتكر لوحة ألوان عملية تشمل درجات غنيّة وغير مسبوقة من البنّي، والأخضر، والرمادي والأسود. تكسو هذه الألوان القصّات المفصّلة والانسيابية، لا بل أيضاً الفساتين سواء كانت شفّاقة ومطرّزة باليد بإتقان لا مثيل له أو عفوية ومزيّنة بكشاكش.وما يجمع التصاميم الكلاسيكية وتلك الثورية من علامة جيڤنشي، هو التلاعب الفريد على تدرّج الأحجام والقوامات.

علاوةً على ذلك، تُعيد العلامة إحياء الجيرسي المبهّت والمناسب للإطلالة اليومية بحلّة متجددة بالكامل مع تأثيرات رسومية وتطاريز رباعية الأبعاد. وفي الوقت عينه، يتباين هذا الأسلوب مع التصاميم الكلاسيكية المفصّلة والقصّات واضحة المعالم بصفّ وصفَّين من الأزرار، إنما من دون المساومة على معايير الراحة والخامات الخفيفة التي تنفرد بها قطع الصوف والفلانيل. كذلك، تتباين البناطيل المفصّلة بقصّات واسعة مع القطع الخارجية الضخمة. ومن جهة أخرى، استكشفت العلامة الدنيم المعتّق وساوَته بساتان الدوق الراقي الذي يشغل هو أيضاً حيّزاً في مجموعة الموسم. تتسم التصاميم بقصّات إمّا طويلة وانسيابية أو قصيرة ومشدودة إنّما مصحوبة بعناصر منسدلة على غرار الكشاكش، والتطريز اليدوي والطيّات، ممّا يبعث الحيويّة والراحة في الإطلالة.

كما رافقت عناصر من أرشيف هوبر دو جيڤنشي من الهوت كوتور، المجموعة حيث أعادت العلامة إحياءها وفقاً لمتطلبات أسلوب الحياة المعاصر. فأصبحت القطع التزيينية مجوهراتٍ، فيما تحوّلت اللآلئ إلى قطع مدبّبة. تحتضن حبّة اللؤلؤ تأثيراتٍ ناتئةً بارزةً، جنباً إلى جنب مع قطع مترفة مزركشة يدوياً بالخرز، مما يثمر مجوهراتٍ وحقائب خارجة عن المألوف. ومن عناصر الأرشيف الأخرى التي أعادت الدار إحياءها، نذكر نقشة القط البري التي تعود إلى عام 1955 والتي اقترنت بالملابس الخارجية الرجالية لهذا الموسم بحلّة متجددة تتخلّلها صباغة مفرطة. كذلك، يعود نمط نبات الشوك على شكل تطريز باللون الأسود، إلى جانب اللؤلؤ، لا بل أيضاً يرافق النقشات التي ازدانت بها التصاميم. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ التطاريز مصنوعة يدوياً بحرفية لامتناهية من ريش الإوز ومُطبّقة على المجوهرات والأحذية.

تضفي الأكسسوارات الجلدية بنيةً متماسكة على المجموعة، سواء استُخدِمت في ملابس خارجية عملية فاخرة، أو بناطيل أو تنانير، أو ككقطع أنيقة تعانق الجسم تحت الملابس، كما هي حال جزمة الاسترتش من جيڤنشي التي ترتقي بالإطلالة بكلّ ما في الكلمة من معنى. تتخذ الحقائب الجديدة أشكالاً أكثر نعومةً، سواء حقيبة New Hobo المزوّدة بالقفل الشهير لدى الدار أو النسخة الأحدث من حقيبة Kenny أو حقائب 4G المبطّنة التي تستكشف بدورها أبعاداً جديدةً. فمع حقيبة Kenny، ارتقت العلامة بالإطلالة اليومية بأسلوب مبتكر حيث أضفت على التصميم لمساتٍ غير تقليدية.

كذلك، لا يزال حذاء سنيكرز TK 360 يلبّي كافة المتطلّبات سواء بتصميمه الثوري المحبوك بالكامل، أو بقصّته سهلة الانتعال ومظهره الذي يزداد جمالاً مع الاستهلاك، ممّا يجعل منه قطعةً لا غنى عنها للإطلالة اليومية. وفي هذا الموسم، يعود تصميم TK360 بمزيد من الخطوط الجرافيكية لتعزيز طابعه الرياضي.



المصدر: theqode