مجموعة ’ديب‘ من ناتوزي إيطاليا..الهدية المثالية لشكر الأم في عيدها

الغنى والجمال والحب، جميع تلك العناصر تتوفر في أعماق البحر الأدرياتيكي الذي ألهم نيكا زوبانك، مصمّمة مجموعة "ديب" من ناتوزي إيطاليا، في عيد الأم، لنخصّص مساحة تتوفر فيها عناصر تلك المجموعة الرائعة التي تؤمن لأمهاتنا الراحة النفسية والجسدية معاً، ونقدمها كهدية مثالية للتعبيرعن حبنا وشكرنا لهن.

تتجلى معالم البحر العميق بالمنحنيات والدوائر التي لا نهاية لها في كل قطعة وركن من الغرفة، مغلّفة بطابع عصري وأنيق.

شجّع والدتك على الاسترخاء على الأريكة العميقة – ديب صوفا المتميزة بخطوطها المرنة والمتموجة والمصنّعة بمواد عالية الجودة، لتشعر كأنها مستلقية على موجة من أمواج شاطىء البحر الأبيض المتوسط الهادئة وتحسّ بسكون وروعة البحر والريف معاً.

أما مقعد أوتومان الجميل، فهو مكون من هلالين يربطهما رف معدني متمواج للمجلات، بلون ذهبي وفضي أنيق.

أما سجادة مجموعة "ديب" فهي تستحضر برسوماتها البصرية طبيعة البحار المتغيرة والألوان الأرضية الفريدة، لتدور بنا في عالم لا حدود له.

ألقِ نظرة على طاولة فواياج المنحوتة بدقة، فهي تشكل صورة ظلّية أنيقة ستسرق المشهد في أي ركن أحبّت والدتك وضعها.

فكّر أيضاً بشمعة تروليني المعطرة.

لا شك أنها قطعة جمالية خلابة، فهي يدوية الصنع ولها وظيفة معطّرة بخلاصة الزيوت الطبيعية.

المصدر: tia