®Levi’s تتعاون مع ذا سيمبسونز لإضفاء روح من الحنين على مجموعة ربيع وصيف 2022

يعدّ ذا سيمبسونز أحد أشهر المسلسلات التلفزيونيّة وأحبّها على قلوب المشاهدين، اذ استمرّ سكّان مدينة سبرينغفيلد الوهمية بإدخال البهجة إلى قلوب المشاهدين ومواساتهم وتسليتهم على مدى أكثر من 3 عقود من الزمن، ويستمرّون بإضحاكهم حتّى اللحظة. أصبح هذا المسلسل أحد أهم الرموز في عالم التلفزيون، ممّا يجعل تعاونه مع علامة ®Levi’s أمراً بديهياً، إذ أنّ هذه العلامة بدورها تعدّ واحدةً من أشهر الرموز في عالم الموضة.

لذا قامت ®Levi’s بتصميم مجموعة مميّزة من الملابس المستوحاة من موضة الشارع بحيث تزخر بنفحات من ثقافة البوب، بالتعاون مع ذا سيمبسونز لموسم ربيع وصيف 2022. تسلّط هذه المجموعة الضوء على بارت، وليزا، وميلهاوس، وعدد كبير من شخصيّات المسلسل المقيمة في سبرينغفيلد، في تعاونٍ سيعود بك بالزمن إلى الماضي فيما يحافظ على أسلوبٍ عصري في التصميم ليتناسب مع عالمنا الحالي.

تشمل المجموعة جيليه منفوخاً يمكن ارتداؤه على الوجهَين ويزدان بنقشة باللون الأزرق السماوي مع غيوم على الوجه الأوّل من وحي شارة بداية المسلسل، بينما يزهو باللون الأصفر الخاص بذا سيمبسونزعلى الوجه الآخر. كذلك تضمّ المجموعة جاكيت تراكر من ®Levi’s مصمّماً من قماش الدينم النيلي ومزداناً بصور لبارت سيمبسونز وهو يشرب العصير، إلى جانب شعار علامة ®Levi’s الذي يشبه جناح الخفاش. علاوة على ذلك، تضمّ المجموعة تصاميم مستوحاة من الإطلالات المدرسيّة، تكريماً لدور مدرسة سبرينغفيلد الابتدائيّة، وأبرزها تي شيرت رينغر وسويت شيرت مزدانة بتصاميم ليترمان، إلى جانب جاكيت وبنطال مستوحيَين من الأزياء المدرسيّة الفينتاج ومصمّمين من قماش الكوردوروي الأصفر الواسع والمقلّم. تغطي أسماء أبطال المسلسل المفضلين لدى الجميع هذا الجاكيت وأبرزهم Lisa Simpson، وRalph Wiggum، وMrs. Krabappel، وOtto the Bus driver وغيرهم الكثيرين.

تتباهى المجموعة أيضاً بجاكيت بافر أبيض مزوّد بقلنوسة ومنقوش بكلمة "Simpsons" كبيرة، وبقبعة باكيت مصمّمة من التويل القطني. تُختتم المجموعة مع تشكيلة من التي شيرتات وسترات الهودي والسويت شيرتات بياقة مستديرة مزيّنة بمشاهد من مسلسل "ذا سيمبسونز" الأسطوري على شكل رسومات غرافيكيّة، إضافةً إلى باقة من الأكسسوارات الخاصة من مجموعة Levi’s® × Simpsons، من بينها قبّعات بيني مطرّزة وحقيبة كتف زرقاء مزدانة بغيوم.

انغمس في عالم ذا سيمبسونز مع هذا المزيج الاستثنائي بين روح علامة سبرينغفيلد وستايل ®Levi’s.

سيتمّ إطلاق مجموعة ®The Simpsons × Levi’s حول العالم في 3 مارس 2022.



المصدر: stickygingerpr