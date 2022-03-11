تيتان تطرح تشكيلة ساعات راجا لـﭫ آل للسيدات

طرحت تيتان تشكيلة جديدة من ساعات اليد للسيدات "راجا لـﭫ آل" في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي استوحيت من النساء الطموحات اللواتي اعتدن على كسر الحواجز وتحدي المعايير والتغلب على التحديات، ويتميزن بالجرأة والثبات على الموقف، كما يتصفن بقوة الشخصية والشجاعة.

وتقدم المرأة الكثير من الدعم والمساندة للمحيطين بها سواء كانت أماً أو معلمة، أو زوجة، أو شقيقة، أو زميلة في العمل أو صديقة مقربة. وإذا كانت المرأة قادرة على التوهج والإشراق حتى وهي وحيدة، إلا أن النساء حين يجتمعن معاً يشكلن قوة لا مثيل لها، وهو المفهوم الذي استند عليه تصميم التشكيلة الجديدة.

واحتفالاً بالشخصية المتفردة للمرأة وروحها المحبة للمسرات والمقبلة على الحياة، تركز هذه المجموعة على الصفات الإيجابية للنساء مجتمعات، وتأتي بباقة من الألوان، والأشكال والأحجار الرائعة، التي أسهمت معاً في ابتكار ساعات مذهلة تحظى بتقدير النساء من كافة الفئات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تضم التشكيلة ساعات ذات زجاج معدني مميز متعدد الأوجه، وأقراص مدهشة من الصدف، وعقارب متعددة الألوان لإبراز الجوهر الحقيقي لمعنى التآزر الذي تشتهر به النساء. فيما تأتي بعض الساعات بسوار متقاطع وبالعديد من التصاميم والأشكال والأحجام التي تمثل مفهوم "لـﭫ آل" على نحو بديع، إضافة إلى سوار الجلد الذي يحتوي على تركيبات من نوع السوار وبلورات ثنائية اللون. وتعد هذه الساعات إكسسواراً لا غنى عنه يلفت الأنظار في كل مكان وزمان.

وجاءت الساعات بطلاء الذهب الوردي وطلاء الذهب بلون زهرة القرنفل، والوصلات الراقية غير اللامعة الرفيعة في السوار، إضافة إلى أقراص على شكل أشعة الشمس، وحواف دائرية، وهي ليست سوى بعض المزايا الجذابة في هذه التشكيلة والتي تستقطب الاهتمام أينما حلت. كما أن كل ساعة مرصعة بالأحجار المدهشة، ومتوفرة بباقة من الألوان المتميزة بما فيها الذهب الوردي والذهبي القرنفل والبني.

وقالت فاندانا بهالا، رئيسة التسويق، قسم الأعمال الدولية، شركة تيتان المحدودة: "يسرنا طرح تشكيلة ساعات راجا تكريماً للنساء القويات والجريئات اللواتي يتحدن معاً للتأثير وإحداث التغيير، بما ينسجم مع الألوان والأشكال البديعة لهذه الساعات".

تبدأ أسعار تشيكلة سااعات "راجا لـﭫ آل" من 325 درهماًً، وتتوفر حالياً في متاجر ومنافذ بيع تيتان في الإمارات، ومتاجر مختارة من "أور شويس"، والمتاجر الكبرى متعددة الأقسام، ومواقع التسوق عبر الإنترنت، وعدد من المتاجر المعتمدة.



المصدر: theguildpr