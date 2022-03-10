مدينة الذهب تحتفل بيوم الأم

أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات عن إطلاق حملتها "أمي جنَّتي" احتفالاً بيوم الأم 2022، في الفترة من 10 إلى 25 مارس 2022. ستقدم العلامات التجارية المشاركة في الحملة تشكيلة مجوهرات خاصة وتصميمات فريدة.

صُممت حملة "أمي جنَّتي" لتكريم جميع الأمهات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى تدليل أغلى في حياة أي شخص.

باعتبارها الهيئة التجارية الوحيدة التي تحتفل بيوم الأم كجزء من تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، جمعت "مجموعة دبي للمجوهرات" مشاركة أكثر من 8 علامات تجارية و100 متجر مجوهرات بما في ذلك: مالابار للذهب والمجوهرات، جوهرة للمجوهرات، مجوهرات الكنز، ليالي للمجوهرات، مجوهرات تنغلس، دوسول للمجوهرات من داماني، لاماركيز، مجوهرات مينا. للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، تقدم علامات تجارية مختارة عروض فردية ليوم الأم على المجوهرات مما يتيح للمتسوقين تحقيق أقصى استفادة من الاحتفال.

لجعل يوم الأم أكثر خصوصية، حددت "مجموعة دبي للمجوهرات" موعداً لإجراء سحوبات حصرية، ستتيح لخمس أمهات فرصة الحصول على قسائم مجوهرات تصل قيمتها إلى 10000 درهم.

وفي هذا السياق قالت سعادة ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية، دبي للاقتصاد والسياحة: "الأم هي بلا شك أهم إنسان في حياة أي شخص وليس هناك ما هو أنقى من حب الأم. للاحتفال بجميع الأمهات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقنا في مجموعة دبي للمجوهرات هذه الحملة الفريدة. نريد من سكان الإمارات أن ينضموا إلينا للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة ويقدموا هدية دائمة ومميزة. نشكر الأعضاء المشاركين لدينا على دعمهم لهذه الحملة ونتوقع أن الحملة ستجذب اهتمام واسع وستحقق نجاح كبير".



المصدر: ibuz