ستُتاح العلامة التجارية للملابس الرياضية النسائية الفاخرة L’Couture على موقع أُناس

صُممت العلامة التجارية L’Couture للأزياء الرياضية والمنزلية الفخمة للمجتمع النسائي بهدف تشجيع وتمكين المرأة في كل أرجاء العالم. تُقدم العلامة التجارية قطع فاخرة مصنوعة بحرفية وخبرة تتضمن السراويل الضيقة والشورت وحملات الصدر الرياضية وملابس منزلية بدون أي خياطة، والتي أصبحت الآن متاحة على موقع التسوق الإلكتروني "أناس".

اكتشفي إطلالات رائعة بما في ذلك مجموعة سرينتي للملابس غير المخيطة والمصممة خصيصاً لتحاكي وتبرز جمال كل أشكال الجسم وتجعلك تبدين في غاية الأناقة بدون أي عناء أو جهد. فالنسيج المضلع لهذه المجموعة يعمل على إبراز مفاتن الجسم ويعزز أنوثتك وجمالك. المجموعة مقدمة بثلاثة ألوان، وهي: الأزرق الهادئ واللون التيني الغني والأسود وتمنح كل قطعة إطلالة سلسة وناعمة أنثوية خاصة بها.

عبّري على مشاعرك وإنطلاقك مع كل قطعة أزياء مصممة لتحاكي شكل جسمك بلمسة حريرية وأقمشة متمددة لتحصلي على الراحة الفائقة لكل الأنشطة اليومية. يتمثل الجموح في النقوش بجلود الزواحف والتي تمنحك شعوراً بالقوة والغموض مع لمسة جريئة تمنحك مظهراً مثيراً للعنق وبإضافة تفاصيل المكرامية الصغيرة الفنية التي تمنحك مظهراً أكثر تألقاً.

ملابس L’Couture المنزلية الناعمة من مجموعة فيلور مكونة من أفخم أنواع الأقمشة القطنية مع لمسة مطاطية لتمنحك الراحة القصوى دون التخلي عن اللمسة الأنيقة التي تمنحها لكِ هذه الملابس. فالبلوزة بالأكمام الطويلة مكشوفة الأكتاف مصممة مع بنطالاً أو شورت واسع الساق في مجموعة واسعة من الملابس المنزلية المريحة. تساهم الألوان الغنية والبارزة في تخطي المجموعة لفئة الملابس المنزلية وتضعها في مستوى فريد من الأناقة.

صرّحت ليندسي دوران مؤسسة العلامة التجارية L’Couture قائلة، "أنا أشعر بالحماس الشديد للعمل مع أناس، وأسعد لشركاتنا مع الوجهة الأولى للأزياء الفاخرة في المنطقة. ستصبح العلامة التجارية متاحة لجمهور جديد من عشاق الموضة، متشوقة لأن يكتشفوا المجموعات الجديدة.

العلامة التجارية L’Couture متاحة الآن على موقع أناس الإلكتروني ووتطبيقه.

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المصدر: bacchus