أربع علامات مميزة تمتلكها وتديرها سيدات رائدات تستحق الدعم بمناسبة يوم المرأة العالمي

اخترنا لكم بعضاً من أفضل العلامات التجارية التي تديرها رائدات أعمالٍ ملهمات تكريماً للسيدات في يومهنّ، وتتنوع القائمة بين المنتجات التجميلية غير المجربة على الحيوانات والملابس المنزلية المريحة وقطع الكب كيك اللذيذة والمجوهرات الفاخرة.

تأسست علامة Skin Story بإلهام رحلة الأختين المقيمتين في الإمارات نيدهي وراشي سيثي بحثاً عن منتجات مناسبة لبشرتهن الحساسة، حيث تهدف لتقديم بديلٍ عن مستحضرات التجميل التقليدية وتعزيز ثقة صاحبات البشرة الحساسة بجمالهن. وتعمل علامة مستحضرات التجميل الفاخرة والصديقة للبيئة على تغيير مشهد الجمال من خلال إطلاق منتجات متعددة الاستخدامات يمكن تطبيقها بسهولة على الشفاه أو العينين أو الخدود بتركيبة نباتية ومكونات صحية وغير مجرّبة على الحيوانات. وتهدف العلامة إلى توفير مستحضرات مبتكرة خالية من المواد السامة، وتترجم هذه الجهود بإطلاق المنتجات متعددة الاستخدامات والغنية بعناصر مفيدة للبشرة بما ينسجم مع المعايير البيئية.

تُعدّ Glossy Lounge علامةً مبتكرةً وشاملة من الأزياء المنزلية الفاخرة والمريحة، تأسست على يد ناتاشا زاكي، خبيرة التجميل وسيدة الأعمال الشهيرة في قطاع التجميل ومالكة علامة Glossy Makeup. وتقدّم العلامة مجموعةً جديدة من القطع الأساسية التي تجمع بين التصاميم الأنيقة والقطع العملية واللمسات الجمالية العصرية لتمنح السيدة العصرية القدرة على اعتماد الأزياء المستدامة مع ضمان حصولها على إطلالة متألقة ومريحة في الوقت ذاته. وتهدف العلامة من خلال مجموعاتها وتقنياتها المبتكرة في تصميم الأزياء وأساليب التغليف الصديقة للبيئة إلى تطوير مجال الألبسة المستدامة والحفاظ على البيئة وتقليل الأثر السلبي عليها. وتشمل الأقمشة التي تستخدمها القطن العضوي الموافق لمعيار النسيج العضوي العالمي والخيزران والمواد المعاد تدويرها للأفضل مثل البوليستر المعاد تدويره بما ينسجم مع معايير إعادة التدوير العالمية.

تقدم علامة Sugargram، التي تأسست عام 2019 على يد عاشقة الحلويات إيلاف باتيل، قطع كيك صغيرة تتميز بنكهاتها اللذيذة وطابعها الاستثنائي، حيث تحمل أصنافها الشهية المختلفة أسماء مميزةً مثل فادج جودي وأوريونا جراند ومس ويزلي وديفيد رينبوي وغيرها الكثير. كما تتميز العلامة بقوالب الكيك المخصصة لحفلات الميلاد والكشف عن جنس المولود بالإضافة إلى موكتيلات حلوى الجيلاتين الفاخرة. وتوفر خدمة التوصيل في دبي وأبوظبي والشارقة.

أطلقت سارة القرق علامتها المتخصصة بالمجوهرات عام 2018 بعد أن أصبحت من المختصين المعتمدين بتصنيف الألماس والأحجار الكريمة. ويعود شغف سارة بالمجوهرات إلى أيام مراهقتها، وتمكّنت من خلال مجوهراتها من تصميم تشكيلات مستوحاة من ذكرياتها أو الأشخاص المحيطين أو الأحداث الشخصية التي مرت بها، حيث استوحت تشكيلة كروما النابضة بالألوان من علاقتها بصديق عزيز عليها، بينما استمدت إلهام تشكيلة فايف ليف من اللحظات التي عاشتها مع عائلتها في إحدى العطلات. ويظهر في جميع المجموعات أسلوب المصممة الذي يجمع بين العصرية والبساطة مع لمساتٍ لونيةٍ مشرقةٍ وزاهية.



المصدر: coffeecommunications