بيرلوتي تسدل الستار عن إصدار جديد من مجموعة Jour

لطالما اعتبرت مجموعة Jour من القطع الجلديّة الرمزيّة الخاصّة بالدار مرادفاً لحرفية العلامة ومهارتها، وتتغنّى بكافة عناصر التصميم الراقية التي اشتهرت بها بيرلوتي، بدءاً من جلد فينيزيا المطلي بالزنجار، وصولاً إلى المهارة الحرفية الكبيرة التي تبدو جليّةً في تفاصيلها الدقيقة.

تشمل المجموعة حقائب Un Jour (بمقاسات Gulliver، وMini، وNano)، وDeux Jours وToujours (بمقاسات Gulliver، وMini)، إضافةً إلى حقيبة Nino الصغيرة وحقيبة العطلات Jour Off وحقيبة الظهر Time Off، والسلع الجلدية الصغيرة على غرار Itauba وMakore وJagua وSantal وBambou وImbuia، كما تثبت مكانتها يوماً بعد يوم على أنّها إحدى أهمّ مجموعات العلامة.

ولموسم صيف 2022، تسدل بيرلوتي الستار عن إصدار جديد من حقائب JOUR يعيد ابتكار جميع تفاصيلها الدقيقة، بدءاً من سهولة تنسيقها وتصميمها وصولاً إلى تفاصيلها ولمساتها الختاميّة، ليضفي نفحة دقّة على المجموعة ويرسم الخطوط الرئيسية لعصر جديد، ويعيد تنسيق جميع السمات الأساسيّة للدار بهدف تصميم قطع أكثر عصريّة من دون التخلّي عن الروح الكلاسيكيّة.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلت على المجموعة نذكر، إضافة بطانة جديدة إلى جميع الحقائب من الكتان الطبيعي والقماش القطني باللون البيج، وقد تمّت معالجته بطبقة عازلة للمياه لإضفاء نفحة مشرقة على التصميم الداخلي للحقيبة، مع أطراف جلديّة داخليّة، وحمالات كتف من جلد فينيزيا، وتصميم جديد لدبوس المشبك مع إطارات تزيينيّة أرفع من البالاديوم على الحمالات، وسحّاب جلدي أطول بشكل جديد. وينتج عن كلّ هذه التعديلات نسخة حديثة من حقائب JOUR الكلاسيكيّة.

علاوة على ذلك، اكتسبت كل حقيبة مواصفات عملية جديدة ومختلفة، إذ تمّ إضفاء تراكيب ودرزات جديدة على جانب حقيبة Nino الصغيرة، واكتسبت حقيبة الظهر Time Off مقبضاً مريحاً ومسكة علوية. أمّا حقيبة Toujours الكبيرة فتزيّنت بدرزات أرفع وشكل أكثر خفّة، وصارت حقيبة العطلات Jour Off تشتمل على فتحة أوسع ممّا يسهّل الوصول إلى داخلها، مع بطاقة لحقيبة الأمتعة وقفل.

تمّت إعادة تصميم السلع الجلدّية أيضاً عبر منحها خطوطاً أكثر نعومة وانسيابيةً في أحياز البطاقات داخل المحافظ، وتمّ تزويدها بجيوب إضافية وفتحات خاصّة بالبطاقات، كما اكتسبت بطانة جديدة من الجلد الأسود الناعم وتصميماً أكثر رقّة.

ستتوفّر مجموعة Jour بحلّتها الجديدة في متاجر بيرلوتي حول العالم وفي متجر بيرلوتي الإلكتروني بدءاً من مارس 2022.



المصدر: theqode