اختارت Mango Man أنطوان جريزمان، لاعب كرة القدم في أتلتيكو مدريد، كوجه جديد لها، لقد وجدت العلامة التجارية الجوهر الأساسي والمريح والأصيل الذي ترغب في نقله من خلال مجموعاتها الحضرية والعالمية في اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 وبدوري الأمم الأوروبية 2021.
تم إنشاء Mango Man في عام 2008 لتقدم للرجال مجموعة عصرية وحديثة من الأزياء الرجالية.
يعتمد أسلوبها على تحديث الملابس الكلاسيكية عالية الجودة من خلال منحها اللمسة المطلوبة للأزياء، وتكييف الاتجاهات مع أسلوب بسيط يومي وحضري.
اليوم، تمتلك العلامة التجارية عدة خطوط في متاجرها لتلبية احتياجات زبنائها. خط ذكي كاجوال مع الملابس اليومية التي تستهدف الكبار والمناطق الحضرية؛ خط كاجوال، بملابس عصرية وشبابية؛ خط مصمم خصيصاً، ببدلات بأساليب ولمناسبات مختلفة؛ خط الترند، مع ملابس عصرية؛ وأخيراً، خط الدنيم.
سيتم إطلاق حملة Mango Man x Antoine Griezmann قريباً.
اعتمدت مانجو سابقاً على المواهب الكبرى في حملاتها، مثل جيرارد بيكيه، وزين الدين زيدان، وأدريان برودي، وأندريس فيلينكوسو.
المصدر: theqode
اقرأ أيضاً:
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق حملة Griezmann قريباً..وجه العلامة التجارية لموسم ربيع / صيف 22 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع وكالة أنباء الأعمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.