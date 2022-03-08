ترزيهان تسدل الستار على حملتها الجديدة..الغموض من وحي الطبيعة

تشتهر علامة ترزيهان التركية بمجوهراتها المميزة والنابضة بالحياة، وهي تستعدّ للاحتفال بالذكرى الخمسين على تأسيسها في العام المقبل مع حملة "الغموض من وحي الطبيعة" التي تستعرض مجموعاتها الحالية.
تعرض الحملة قطعاً منقطعة النظير مثل الميداليات التي تحتفي بروعة الطبيعة والحضارات القديمة، والأقراط المستوحاة من المعابد، والقلائد التي تسلط الضوء على المناطق الجغرافية غير المستكشفة والأساليب الاستثنائية.
وبهذه الحملة، تؤكّد العلامة على جوهرها الحديث والتاريخي ومتعدد الثقافات، حيث تشيد بالماضي وبقصصه الفريدة، وتحبك خيوط المستقبل بتصاميمها الجريئة التي لا تنتمي إلى جندر معيّن وبأنسجتها المبتكرة التي تمزج بين مفهوم "الحياة الرائعة'' الذي يُعاش إلى أقصى حدوده في منطقة البحر الأبيض المتوسط و"الفخامة الإثنية" في الشرق الأوسط.
وفي قلب حيّ بيوغلو الذي يكتنف بين شوارعه آثاراً من جميع الديانات القديمة، اختارت علامة ترزيهان "معبد زلفاريس" ليُشكّل موقع تصوير الحملة. يُعدّ هذا الأخير مكان عبادة لا يزال يحافظ على سماته الجمالية والغامضة منذ أكثر من 500 عام، ويسلط الضوء على كل من مستقبل وماضي قصة ترزيهان الثقافية الفريدة التي تربط بين الشرق والغرب على مرّ تاريخها الذي يكاد يلامس نصف القرن.
أمّا عارضة الأزياء التركية الصاعدة غونس جوزوتوك، فقد ألهمت حملة "الغموض من وحي الطبيعة" عندما سرقت الأضواء على منصّات عرض الأزياء في أسبوع الموضة. فما تتمتع به من إطلالة جريئة وساحرة يتماشى كليّاً مع جوهر علامة ترزيهان.
المصدر: theqode
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