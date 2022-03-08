تومي هيلفيغر تكشف النقاب عن مجموعة حصرية لشهر رمضان الكريم

تطرح علامة تومي هيلفيغر التي تملكها شركة.PVH Corp [المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PVH] في شهر رمضان الكريم مجموعة تومي هيلفيغر لربيع 2022 بعنوان "The Oasis"، لتشكّل المجموعة السادسة التي تطرحها علامة تومي هيلفيغر للشهر الفضيل.

تجسّد المجموعة محدودة الإصدار للنساء والفتيات جوهر علامة تومي هيلفيغر إذ تحتضن قطعاً تتّشح بلوحة من ألوان الباستيل وتزدان بتفاصيل ظريفة وتمتاز بقصات آسرة.

ستتوفّر المجموعة على الإنترنت في أوروبا ودول الخليج على موقع tommy.com، وفي متاجر محدّدة في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين ابتداءً من مارس 2022.

تفيض مجموعة "The Oasis" لربيع 2022 بلمسة من الرقي إذ تزاوج ما بين جوهر تومي هيلفيغر العريق والتصاميم العصرية والراقية.

وتحتضن باقة من التصاميم للنساء والفتيات تصطبع بألوان الباستيل بما فيها الزهري الناعم، والأزرق الناعم والعاجي وتزدان بلمسات من اللون الذهبي. تزاوج القطع النسائية الأنيقة ما بين الراحة والفخامة لتناسب الشهر المبارك وتشمل قطعاً بقصات محتشمة بما فيها قفطانات أنيقة وفساتين طويلة فضلاً عن فساتين بوبلين تُلفّ حول الخصر وقطع جامبسوت.

أمّا تشكيلة الفتيات "Mini-Me"، فتضمّ ثلاثة فساتين رائعة تجسّد الروح الشابة المرحة وتشمل فستاناً طويلاً باللون الزهري الناعم، وفستان بوبلين مزداناً بنقشة أزهار الشينتز وشعار العلامة المطرّز، فضلاً عن فستان بخطوط ذهبية.

تمّ رفع الستار على هذه المجموعة من خلال حملة إعلانية تصبو إلى إبراز المهارات المحلية.

فتظهر العارضات فيما يغمّسن أقدامهنّ في بحيرات القدرة في الإمارات العربية المتحدة، إذ تُعد الخلفية المثالية لألوان الباستيل الناعمة التي تتغنّى بها المجموعة، ويظهر انعكاسهنّ في المياه الهادئة ليرمز إلى أهمية المياه والانعكاس.

تمّ تصوير الحملة بعدسة:

خالد حسن (مصور فيديو):

يُعدّ حسن صانع أفلام فلسطيني مقيماً في دبي ومديراً إبداعياً، وتجسّد أعماله حركة الرومانسية الفنية وقدرتها على التعبير عن الخيال والعاطفة الإنسانية. تتجلّى خلفيته المهنية في علم النفس من خلال أعماله التحريرية.

فؤاد تادرس (مصوّر):

ولد تادرس وترعرع في بيروت، واكتشف حبّه للتصوير في سن مبكرة. انتقل مؤخّراً إلى دبي بعد مغادرته لبنان، وأعاد اكتشاف شغفه بالفنون البصرية ووضع المفاهيم. بات فؤاد اليوم مصوّراً مشهوراً ولا يزال يستعرض إبداعه عبر أعماله وفنّه.

سيتمّ عرض الحملة في متاجر محددة تابعة لعلامة تومي هيلفيغر في دول الخليج كما ستُستوحى منها التصاميم الداخلية وواجهات المتاجر.

بهذه المناسبة، تدعو العلامة أصدقاءها ومتابعيها إلى الانضمام إلى المحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام @TommyHilfiger وهاشتاغ #TommyHilfiger.

المصدر: theqode