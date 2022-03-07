ڤيكتوريا سيكريت تسدل الستار عن ماء العطر Tease Crème Cloud

عطرٌ رقيق وحالم... يمتاز بحلاوته ونعومته التي تمتزج مع الدفء الآسر، نقدّم إليك النسخة الجديدة من عطر Tease، والتي تحمل اسم: Tease Crème Cloud، تتعالى من هذا العطر رائحة الميرينغ بالفانيلا الحلوة والخفيفة والكريمية، أما قلبه المتلألئ فينبض بشذا زهرة سانتال الاستثنائية النادرة التي تنمو على أشجار الصندل.

وإذا بقاعدته تفيض بلمسة من العنبر النقي المتوهج وبنفحة ناعمة مما يضفي على البشرة دفئاً ساحراً. إنه بالفعل عطر حالم يكتنفه الغموض ويمتاز بخفة قلّ نظيرها.

تعليق العطّار

"أثناء ابتكار هذا العطر، تلاعبت بالقوامات، فأضفيت على مقدّمته رائحة الميرينغ بالفانيلا لمنح العطر حلاوة كريمية خفيفة، ثم غلّفته بقاعدة من العنبر الناعم لينساب على بشرتك ويتغلغل فيها." — العطّار الماهر ستيفن نيلسن.

لائحة المكوّنات

ميرينغ بالفانيلا:

تجمع هذه النغمة الناعمة والرقيقة بين دفء الفانيلا وحلاوة الميرينغ الكريمية الخفيفة، كما لو أنّها حلوى عزل البنات...

زهرة سانتال:

تُقطف هذه الزهرة البيضاء الكريميّة من أشجار الصندل التي يعدّ خشبها الأثمن في العالم، لتضفي نفحة متميزة ومتلألئة على العطر.

العنبر:

غالباً ما يشار إليه بالذهب السائل، وتضيف هذه النسخة من المكوّن إلى العطر الجديد دفئاً آسراً إذ تتداخل مع نغمة المسك الناعمة والرقيقة.

مجموعة العطور:

ماء العطر

1.7 أونصة سائلة - 28.5 ديناراً بحرينياً / 285 درهماً إماراتياً / 320 ريالاً سعودياً / 22 ديناراً كويتياً / 260 ريالاً قطرياً / 28.5 ريالاً عمانياً / 62 ديناراً أردنياً

3.4 أونصة سائلة - 35.5 ديناراً بحرينياً / 350 درهماً إماراتياً / 395 ريالاً سعودياً / 27 ديناراً كويتياً / 340 ريالاً قطرياً / 35 ريالاً عمانياً / 75 ديناراً أردنياً.

ماء العطر برأس دوّار

0.23 أونصة سائلة- 9.5 دنانير بحرينيّة / 90 درهماً إماراتياً / 100 ريال سعودي / 7 دنانير كويتيّة / 90 ريالاً قطرياً / 9 ريالات عمانيّة / 20 ديناراً أردنياً

لوشن معطّر فاخر

8.4 أونصة سائلة - 13 دنانير بحرينيّة / 130 درهماً إماراتياً / 145 ريالاً سعودياً / 10 دنانير كويتيّة / 125 ريالاً قطرياً / 13 ريالاً عمانياً / 27 ديناراً أردنياً.

رذاذ عطري فاخر،

2.5 أونصة سائلة - 7.5 دنانير بحرينيّة / 75 درهماً إماراتياً / 85 ريالاً سعودياً / 6 دنانير كويتيّة / 75 ريالاً قطرياً / 7.5 ريالات عمانيّة / 17 ديناراً أردنياً

8.4 أونصة سائلة - 13 ديناراً بحرينياً / 130 درهماً إماراتياً / 145 ريالاً سعودياً / 10 دنانير كويتيّة / 125 ريالاً قطرياً / 13 ريالاً عمانيّاً / 27 ديناراً أردنياً

كريم للجسم،

4 أونصات سائلة - 18 ديناراً بحرينياً / 175 درهماً إماراتياً / 205 ريالاً سعودياً / 14 ديناراً كويتياً / 190 ريالاً قطرياً / 17.5 ريالاً عمانياً / 39 ديناراً أردنياً

أملاح الاستحمام،

10.5 أونصة سائلة - 15.5 ديناراً بحرينياً / 155 درهماً إماراتياً / 175 ريالاً سعودياً / 12 ديناراً كويتياً / 150 ريالاً قطرياً / 15.5 ريالاً عمانياً / 33 ديناراً أردنياً

متوفّرة حصرياً في متاجر ڤيكتوريا سيكريت وعبر الإنترنت على المواقع الإلكترونيّة التالية:

الإمارات العربية المتّحدة: https://www.victoriassecret.ae/en/

المملكة العربية السعودية: https://www.victoriassecret.com.sa/en/

قطر: https://www.victoriassecret.com.qa/en/

الكويت: https://www.victoriassecret.com.kw/en/

البحرين، الأردن، عمان: https://www.alshaya.com/en/brands/fashion-footwear/victoria-s-secret/

المصدر: theqode