عرض أزياء خريف وشتاء 2022

تحتفي العلامة بالإطلالة البسيطة والمريحة في آنٍ معاً مركّزةً على القطع الأساسية بشكل خاص، بما فيها الجاكيت الرجالي أو المعطف الفضفاض الذي يتمّ ارتداؤه فوق فستان قصير ضيّق، مراهنةً على الفستان المحبوك الدافئ المنسّق مع الجزمة التي يصل طولها للفخذين والمستوحاة من أحذية الدرّاجين.
تتجوّل هذه الفتاة بخطى ثابتة في المدينة متألّقةً ببنطال جينز متعدّد الجيوب مع جاكيت بومبر فائق النعومة، وكنزة ضيّقة من الموهير أو قميص تونيك من الشامواه.
تعود الدار بالزمن إلى مطلع الألفية الثالثة مع إطلالات دنيم متكاملة تتخلّلها فساتين مفعمة بالجاذبية ومزيّنة بنقشات الأزهار فيما تحوّلت كنزات الفرو إلى فساتين قصيرة تنضح أنوثةً.
تتلألأ من الأنماط المستوحاة من السجاجيد الفارسية درجات ساحرة من اللون البرتقالي المحروق والنيوني مع لمسات زرقاء ميتاليكية. كما تتباين الأقمشة الخام مثل النايلون والجلد مع نعومة الموهير الموبّر وبريق الترتر.
يتردّد صدى أغاني فرقة الروك الأميركية Blonde Redhead في الأجواء الخافتة التي تخيّم على القصر الملكي.
المصدر: theqode
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