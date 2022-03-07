عناية كاملة للأمهات في عيدهن مع هدايا ’دابر‘

نكاد لا نجد ما يكفي من الكلمات التي بإمكانها وصف الأم، فهي أفضل صديق، أفضل معلم، أفضل طبيب، أفضل مشجع، صحيح أننا لا نحتاج يوماً خاصاً للتعبير عن حبنا لأمهاتنا، إلا أن الاحتفال بعيد الأم يعزز من مشاعرنا ويمنحنا الفرصة المثالية لتدليلها في يومها الخاص.
ولجعل هذا اليوم أكثر تميزاً، تقدم "دابر" مجموعة رائعة من منتجات العناية بالبشرة والشعر.
اختاروا من مجموعة "ديرموڨيڨا" المتنوعة من غسول الوجه، الأقنعة، المقشرات واللوشن أو يمكنكم إضافة زيوت وسيروم الشعر من "دابر" إلى سلة هداياكم والتي ستشعرها حتماً بالدلال والعناية.
امنحوا أمهاتكم استراحة ودللوهن بالحب والجمال مع هدايا "دابر" لعيد أم لا يُنسى!
المصدر: matrixdubai
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